За полгода в РФ ушло с рынка 725 тыс. компаний - это рекорд с 2013 года

19:11 16.07.2021

По итогам первого полугодия 2021 года с рынка ушло 724 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что стало самым высоким показателем с 2013-го года. Чаще всего компании ликвидировались, так как сами принимали решение прекратить деятельность, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Скорость «вымирания» бизнеса составляет около 4 тыс. компаний в день.

В январе–июне 2021 года количество закрывшихся ИП и фермерских хозяйств составило 553 тыс. — на 81% больше, чем в аналогичный период 2020-го.

Упраздненных юрлиц оказалось в три раза меньше: по данным налоговой, это 170 тыс. фирм. При этом по сравнению с 2019 годом их количество сократилось на 22%.

В общей сложности на фоне преодоления последствий пандемического кризиса в 2021 году с рынка ушло 724 тыс. юрлиц и ИП. Это рекорд с 2013 года: тогда деятельность прекратило 820 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.

При этом регистрация новых фирм в этот период не прекратилась: по данным ФНС, в первой половине 2021 года было создано 410 тыс. ИП и 121 тыс. юрлиц. Таким образом, чистый отток компаний составил 192 тыс. фирм.

Негативную динамику по ликвидации компаний спровоцировало сразу несколько тенденций, заявил руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Во-первых, это влияние кризисного эпизода, который, несомненно, подтолкнул многие компании к уходу с рынка. Кроме того, скорее всего, произошло поглощение малых фирм крупными — причем это выгодно государству, так как позволяет собрать больше налогов. И, наконец, часть предпринимателей могла перейти в статус самозанятых для оптимизации нагрузки — не случайно их насчитывается уже 2,4 млн, отметил эксперт.

Несмотря на удручающую статистику, президент Рсссии Владимир Путин считает, что в стране «последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась». «В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям», - заявил он во время выступления на неформальной встрече лидеров форума «Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество»