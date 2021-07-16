За полгода в РФ ушло с рынка 725 тыс. компаний - это рекорд с 2013 года

Закрыто © KM.RU, Наталья Ступникова

По итогам первого полугодия 2021 года с рынка ушло 724 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что стало самым высоким показателем с 2013-го года. Чаще всего компании ликвидировались, так как сами принимали решение прекратить деятельность, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Скорость «вымирания» бизнеса составляет около 4 тыс. компаний в день.

В январе–июне 2021 года количество закрывшихся ИП и фермерских хозяйств составило 553 тыс. — на 81% больше, чем в аналогичный период 2020-го. 

Упраздненных юрлиц оказалось в три раза меньше: по данным налоговой, это 170 тыс. фирм. При этом по сравнению с 2019 годом их количество сократилось на 22%.

В общей сложности на фоне преодоления последствий пандемического кризиса в 2021 году с рынка ушло 724 тыс. юрлиц и ИП. Это рекорд с 2013 года: тогда деятельность прекратило 820 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.

При этом регистрация новых фирм в этот период не прекратилась: по данным ФНС, в первой половине 2021 года было создано 410 тыс. ИП и 121 тыс. юрлиц. Таким образом, чистый отток компаний составил 192 тыс. фирм. 

Негативную динамику по ликвидации компаний спровоцировало сразу несколько тенденций, заявил руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Во-первых, это влияние кризисного эпизода, который, несомненно, подтолкнул многие компании к уходу с рынка. Кроме того, скорее всего, произошло поглощение малых фирм крупными — причем это выгодно государству, так как позволяет собрать больше налогов. И, наконец, часть предпринимателей могла перейти в статус самозанятых для оптимизации нагрузки — не случайно их насчитывается уже 2,4 млн, отметил эксперт.

Несмотря на удручающую статистику, президент Рсссии Владимир Путин считает, что в стране «последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась». «В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям», - заявил он во время выступления на неформальной встрече лидеров форума «Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество»

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.07.2021, 01:18
    Гость: ABCD

    "Во-первых, это влияние кризисного эпизода"
    Во-первых, он сам создался этот "кризисный эпизод", или он был без всякого повода спровоцирован или точнее объявлен пр-вом?
    Если такой ошеломляющий результат, 724 тыс. юридических лиц в стране исчезло, то о чём мычит Гегемон заявляя, что страна вернулась в "докризисный" уровень?
    Он вообще компетентен? Он вообще ещё понимает что в стране происходит? иди всё, они окончательно по личным планетам и дворцам расселились?

  2. 17.07.2021, 00:33
    Гость: Парацельс

    Это называется концентрация капитала. Естественный процесс.
    Просто сильные компании укрупняются за счёт слабых.

  3. 16.07.2021, 21:27
    Гость: Контрразведчику

    Обнуленному это совсем не к чему. Он сказал что экономику они поддержали и с честью вышли из кризиса.

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