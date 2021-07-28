Байден: у России есь только ядерное оружие и нефтяные ресурсы

© KM.RU, Стоп-кадр из видеотрансляции

Президент США Джо Байден заявил, что у президента России есть "реальная проблема", которая делает его опасным.

Американский лидер, выступая во вторник в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, оценил состояние российской экономики.

"Он (Путин - ред.) руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего", - приводит его слова ТАСС. "Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?" - добавил он. Затем Байден тут же поправился: "[Восьмая] из самых больших в мире."

Это, по мнению Байдена, является реальной проблемой Путина. "Он знает, что действительно находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным", - сказал президент США.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.07.2021, 19:39
    Гость: Понимаете,

    Ему нечего больше болтать… это-побирушки, привычные бродяги уже тысячелетия, с невероятным комплексом национальной неполноценности: всюду, где они оказывается, они пытаются …пытаются и все бесполезно… гелта люди, без нравственности и религия-без грехов!

  4. 28.07.2021, 19:32
    Гость: Это было!

    Теперь Россия должна занять своё место! Без мирового глобалистского лицемерия. Трудно! Но- будет!!!

  5. 28.07.2021, 19:30
    Гость: Это правда

    Все привозное…с 90 х позакрывали заводы, фабрики… при Обаме просто как метлой промышленность почистили.., банки, финансовые учреждения, сервисные службы… и это и есть
    План глобалистов- Америка - мировой банк…

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