Байден: у России есь только ядерное оружие и нефтяные ресурсы
Президент США Джо Байден заявил, что у президента России есть "реальная проблема", которая делает его опасным.
Американский лидер, выступая во вторник в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, оценил состояние российской экономики.
"Он (Путин - ред.) руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего", - приводит его слова ТАСС. "Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?" - добавил он. Затем Байден тут же поправился: "[Восьмая] из самых больших в мире."
Это, по мнению Байдена, является реальной проблемой Путина. "Он знает, что действительно находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным", - сказал президент США.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Халифат строительство в Европе… очень активное
Ему нечего больше болтать… это-побирушки, привычные бродяги уже тысячелетия, с невероятным комплексом национальной неполноценности: всюду, где они оказывается, они пытаются …пытаются и все бесполезно… гелта люди, без нравственности и религия-без грехов!
Сарделечки/пивко… наслаждайся…
Теперь Россия должна занять своё место! Без мирового глобалистского лицемерия. Трудно! Но- будет!!!
Все привозное…с 90 х позакрывали заводы, фабрики… при Обаме просто как метлой промышленность почистили.., банки, финансовые учреждения, сервисные службы… и это и есть
План глобалистов- Америка - мировой банк…