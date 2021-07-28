Байден: у России есь только ядерное оружие и нефтяные ресурсы

11:32 28.07.2021

Президент США Джо Байден заявил, что у президента России есть "реальная проблема", которая делает его опасным.

Американский лидер, выступая во вторник в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, оценил состояние российской экономики.

"Он (Путин - ред.) руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего", - приводит его слова ТАСС. "Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?" - добавил он. Затем Байден тут же поправился: "[Восьмая] из самых больших в мире."

Это, по мнению Байдена, является реальной проблемой Путина. "Он знает, что действительно находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным", - сказал президент США.