Бензин в России с начала года подорожал более чем на 5%

© KM.RU, Илья Шабардин

Стоимость бензина в России увеличилась на 0,7% в июле. В годовом выражении он подорожал на 5,84%, с начала года рост составил 5,17%. Стоимость дизельного топлива выросла на 0,7% в июле, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата.

Цена бензина растет быстрее общей инфляции, которая составила 0,31% в июле. Однако с начала года в целом цены выросли на 6,46%.

Газомоторное топливо подорожало за месяц на 4,1%. Из-за этого Минэнерго  6 августа рекомендовало производителям СУГ перенаправить поставки на внутренний рынок. Цена находится на абсолютном историческом максимуме после аварии на заводе в Уренгое.

На фоне роста цен Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить ввод ограничений на экспорт бензина из России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.08.2021, 17:49
    Гость: Гость

    В нефтедобывающей стране цены на топливо выше чем у других..бред просто. Неужели правительство не может сделать фиксированные цены для внутреннего потребителя?! А на экспорт пусть хоть по цене золота продаёт..

  2. 07.08.2021, 17:12
    Гость: Европеец

    Вы там точно живёте в придуманном мире.
    Посмотрел цены электричества для промышленности и обалдел. У вас для промышленности электричество стоит дороже чем в США, Швеции или Франции.

  3. 07.08.2021, 17:06
    Гость: Европеец

    Я уже писал, что люблю неподготовленных троллей.
    Вот пишу «electricity prices for households in EU” а потом вижу ра графике, что в 2010 1 квт/час стоил 0,17 евро а в 2020 - 0,22 евро. Это рост 25% за 10 лет или 2,5% за год.
    Пиши дальше, любитель дезинформации.

  4. 07.08.2021, 16:38
    Гость: demos

    "По данным Росстата, в 2000 году средняя стоимость на АИ-92 составляла 7,5 рубля, АИ-95 – 8,5 рубля, ДТ варьировалось около 5,50 – 6,00 рублей."
    С тех пор, после неоднократных заявлений президента, что цена на бензин расти не будет, она таки выросла в 6-7 раз, хотя добыча нефти существенно не подорожала. Значит дело не в нефти, дело в президенте?

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