Бензин в России с начала года подорожал более чем на 5%

09:41 7.08.2021

Стоимость бензина в России увеличилась на 0,7% в июле. В годовом выражении он подорожал на 5,84%, с начала года рост составил 5,17%. Стоимость дизельного топлива выросла на 0,7% в июле, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата.

Цена бензина растет быстрее общей инфляции, которая составила 0,31% в июле. Однако с начала года в целом цены выросли на 6,46%.

Газомоторное топливо подорожало за месяц на 4,1%. Из-за этого Минэнерго 6 августа рекомендовало производителям СУГ перенаправить поставки на внутренний рынок. Цена находится на абсолютном историческом максимуме после аварии на заводе в Уренгое.

На фоне роста цен Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить ввод ограничений на экспорт бензина из России.