Рефинансирование ипотеки: особенности и преимущества

12:08 17.08.2021

Ни для кого не будет секретом, что в жизни современного человека банки и банковские услуги играют очень важную роль.

Мы ежедневно оплачиваем покупки через терминал, онлайн-банкинг, получаем заработную плату на банковскую карту и прочее. Благодаря стремительному развитию банковской сферы сегодня клиентам доступен широкий спектр услуг. Вот, например, возможно воспользоваться ипотечным кредитованием и приобрести дом своей мечты.

Как показывает практика, что к процессу оформления ипотеки необходимо подходить с особой ответственностью. Нужно подобрать надежную кредитную организацию. Поскольку ситуация на экономическом рынке достаточно нестабильная. Могут возникнуть разного рода проблемы. Не стоит переживать по данному поводу. Для таких случаев существует услуга под названием рефинансирование ипотеки. В последнее время большинство заемщиков для оформления рефинансирования обращаются к кредитным брокерам.

Что такое рефинансирование и почему оно выгодное?



Рефинансирование или как его еще иногда называют перекредитование – это банковская услуга, которая подразумевает выдачу нового кредита на погашение имеющегося долга. Только на более выгодных условиях. Стоит отметить, что оформить рефинансирование не так легко, как может показаться на первый взгляд. Потому что банки очень тщательно проверяют заемщика, его финансовое положение. Иногда могут потребовать поручителей или дополнительный залог.

Банки отказывают в перекредитование кредитов, которые почти выплачены. Так как они не смогут на этом заработать. Шансы на рефинансирование ипотеки возрастают, если кредитная история положительная, а также отсутствуют просроченные платежи. Основными преимуществами данной услуги являются следующие особенности:

• Снижается процентная ставка. Перекредитование проводиться на более выгодных условиях.

• Увеличивается срок погашения, устанавливается комфортный ежемесячный платеж.

• Уменьшается сумма переплаты за счет снижения процентной ставки.

• Есть возможность поменять валюту кредита.

Как получить рефинансирование ипотеки?



Оформление рефинансирование считается по сути открытием новой ипотеки. Так как придется снова собирать необходимые документы, искать подходящие варианты, отправлять заявку в банк для одобрения и так далее. Процесс очень непростой. Но если обратиться за помощью к кредитному брокеру, получить положительный результат можно намного быстрее.

Ипотечный брокер сэкономит ваше личное время. Он самостоятельно подберет выгодный вариант для рефинансирования ипотечного кредита, отправит документы в банк. Проконсультирует по всем этапам сделки. Брокер самостоятельно подсчитает разницу в процентах и сравнит с действующими условиями ипотеки. После чего предложит максимально выгодные предложения для клиента.

