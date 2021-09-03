В Финляндии может быть введен отрицательный подоходный налог
Власти Финляндии рассматривают введение отрицательного подоходного налога.
Для обсуждения идеи, направленной на поддержку социально незащищенных групп населения и предпринимателей, в кабинете министров Финляндии была создана рабочая группа с участием представителей министерства финансов, министерства социальных дел и здравоохранения, Kela (социального ведомства) и налоговой администрации, сообщает Росбалт.
Чиновники предлагают доплачивать из бюджета тем, кому полагается налоговый вычет на сумму, превышающую налоги, перечисленные государству.
Руководство по введению отрицательного налога власти страны планируют подготовить к лету 2022 года, а эксперимент по его введению должен начаться в 2023-м.
В 2017–2018 годах в Финляндии был проведен эксперимент по введению базового безусловного дохода. 2 тысячи безработных получали ежемесячно из бюджета по 560 евро, причем эта сумма не облагалась налогами, независимо от того, находились ли они в поиске работы или нет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пример для подражания? Или у нас нет малоимущих? Удивительно: когда же власть обуздает аппетиты торговцев-производителей - может, поможет?! Аналитики в управлении страной вы же - не обычные люди!!!
"2 тысячи безработных получали ежемесячно из бюджета по 560 евро, причем эта сумма не облагалась налогами"
Только не говорите это Кремлёвским "профессионалам от экономики".
Могут быть инфаркты, истерики, и возможно попытки прислать финнам указания о том, как правильно оказывать социальную помощь безработных, сначала "накормив" чиновников бюджетными деньгами.
У нас уже был прецедент года два назад, когда Медведеву сказали, что в Швеции просто так раздают по 1300 евро, на что тот заявил, - "там не понимают основ экономики".
Какой -то бред если честно, это что не доплатили вычеты запрошлые года или Я совсем чего-то не понимаю. Если вычет налоговый то он не может быть больше того что вы заплатили в казну.
наш сказочный творец дворцов и золотых унитазов?
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