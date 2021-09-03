В Финляндии может быть введен отрицательный подоходный налог

Власти Финляндии рассматривают введение отрицательного подоходного налога.

Для обсуждения идеи, направленной на поддержку социально незащищенных групп населения и предпринимателей, в кабинете министров Финляндии была создана рабочая группа с участием представителей министерства финансов, министерства социальных дел и здравоохранения, Kela (социального ведомства) и налоговой администрации, сообщает Росбалт.

Чиновники предлагают доплачивать из бюджета тем, кому полагается налоговый вычет на сумму, превышающую налоги, перечисленные государству.

Руководство по введению отрицательного налога власти страны планируют подготовить к лету 2022 года, а эксперимент по его введению должен начаться в 2023-м.

В 2017–2018 годах в Финляндии был проведен эксперимент по введению базового безусловного дохода. 2 тысячи безработных получали ежемесячно из бюджета по 560 евро, причем эта сумма не облагалась налогами, независимо от того, находились ли они в поиске работы или нет.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.09.2021, 03:07
    Гость: Победа

    Пример для подражания? Или у нас нет малоимущих? Удивительно: когда же власть обуздает аппетиты торговцев-производителей - может, поможет?! Аналитики в управлении страной вы же - не обычные люди!!!

  2. 04.09.2021, 00:41
    Гость: ABCD

    "2 тысячи безработных получали ежемесячно из бюджета по 560 евро, причем эта сумма не облагалась налогами"
    Только не говорите это Кремлёвским "профессионалам от экономики".
    Могут быть инфаркты, истерики, и возможно попытки прислать финнам указания о том, как правильно оказывать социальную помощь безработных, сначала "накормив" чиновников бюджетными деньгами.
    У нас уже был прецедент года два назад, когда Медведеву сказали, что в Швеции просто так раздают по 1300 евро, на что тот заявил, - "там не понимают основ экономики".

  3. 03.09.2021, 23:34
    Гость: Марина

    Какой -то бред если честно, это что не доплатили вычеты запрошлые года или Я совсем чего-то не понимаю. Если вычет налоговый то он не может быть больше того что вы заплатили в казну.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Кто ж его посадит - он же мигрант: 282 статья для русских или для виновных
Коммунисты: это есть их последний и решительный бой
«Неспециалисты с высшим образованием»
Митинг КПРФ
Иосиф Сталин и вой меньшинств: почему вокруг советского генералиссимуса столько шума и как на это реагировать?
Избранное
«Афганистан - новый Атилла цивилизации. Перед лицом Атиллы двадцать первого века Запад капитулировал»
Как либеральная оптимизация привела к тяжелому положению в медицине России на фоне коронавируса?
На волгоградский рынок социального питания зашёл человек Пригожина?
Гипсокартонные перегородки. Как сделать своими руками?
Империя и народ
Достопримечательности Таллина: что нужно знать
Дипломатический конфликт США и России стал коммунальным
СМИ выполняют заказ ПНС Ливии и распространяют фейк о крушении вертолета ЛНА и ЧВК «Вагнер»
Охота на тупиковые ветки: в гибели группы Дятлова виноваты американцы?
Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию
По миру покатилась волна государственных дефолтов