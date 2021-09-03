В Финляндии может быть введен отрицательный подоходный налог

19:20 3.09.2021

Власти Финляндии рассматривают введение отрицательного подоходного налога.

Для обсуждения идеи, направленной на поддержку социально незащищенных групп населения и предпринимателей, в кабинете министров Финляндии была создана рабочая группа с участием представителей министерства финансов, министерства социальных дел и здравоохранения, Kela (социального ведомства) и налоговой администрации, сообщает Росбалт.

Чиновники предлагают доплачивать из бюджета тем, кому полагается налоговый вычет на сумму, превышающую налоги, перечисленные государству.

Руководство по введению отрицательного налога власти страны планируют подготовить к лету 2022 года, а эксперимент по его введению должен начаться в 2023-м.

В 2017–2018 годах в Финляндии был проведен эксперимент по введению базового безусловного дохода. 2 тысячи безработных получали ежемесячно из бюджета по 560 евро, причем эта сумма не облагалась налогами, независимо от того, находились ли они в поиске работы или нет.