Цены на гречку в России достигли 10-летнего максимума

12:02 20.09.2021

Цены на гречку в магазинах России в августе 2021 года выросли до 102,5 рубля за килограмм. Это рекордное значение за десять лет, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Последний раз она стоила больше 100 рублей в 2011 году: в мае того года гречка дорожала до 112 рублей за килограмм.

Гречка непрерывно росла в цене в России с октября 2020 года и только в первую неделю сентября немного подешевела, но 7-13 сентября, по информации Росстата, цены на крупу вновь выросли, на 0,2%.

В прошлом году цены на гречку выросли из-за ажиотажного спроса. В начале эпидемии коронавируса россияне бросились скупать товары с длительным сроком хранения, чтобы сделать запас на время самоизоляции. Из-за этого летом 2020-го гречка стала одним из самых подорожавших продуктов: за год ее цена выросла в 1,8 раза, до 87 рублей за килограмм.

Стоимость гречки на прилавках может расти из-за дефицита на рынке, отмечают в компании «АФГ Националь», продающей гречку. По другой версии, на цены повлияло решение правительства, запретившего экспорт гречки летом.