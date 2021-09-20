Цены на гречку в России достигли 10-летнего максимума

Фото с сайта pixabay.com

Цены на гречку в магазинах России в августе 2021 года выросли до 102,5 рубля за килограмм. Это рекордное значение за десять лет, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Последний раз она стоила больше 100 рублей в 2011 году: в мае того года гречка дорожала до 112 рублей за килограмм.

Гречка непрерывно росла в цене в России с октября 2020 года и только в первую неделю сентября немного подешевела, но 7-13 сентября, по информации Росстата, цены на крупу вновь выросли, на 0,2%.

В прошлом году цены на гречку выросли из-за ажиотажного спроса. В начале эпидемии коронавируса россияне бросились скупать товары с длительным сроком хранения, чтобы сделать запас на время самоизоляции. Из-за этого летом 2020-го гречка стала одним из самых подорожавших продуктов: за год ее цена выросла в 1,8 раза, до 87 рублей за килограмм.

Стоимость гречки на прилавках может расти из-за дефицита на рынке, отмечают в компании «АФГ Националь», продающей гречку. По другой версии, на цены повлияло решение правительства, запретившего экспорт гречки летом. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.09.2021, 16:12
    Гость: виноват народ

    В прошлом году цены на гречку выросли из-за ажиотажного спроса.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    У торговой мафии совести нет,народ обвиняют в подорожании гречки.А почему сейчас, спроса почти нет,а цены на гречку не падают?
    Пусть эту дорогую гречку мыши едят на складах.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
Общага на крови: народный сход призвал к ответу насильников и убийц пенсионерки
Общага на крови: народный сход призвал к ответу насильников и убийц пенсионерки
Ценностные конфликты – признак упадка интеллектуальной культуры
«С исчезновением СССР неотвратимо исчезает русская самобытность. Русский язык стремительно меняется, даже деградирует»
© KM.RU, Михаил Попов
Скончалась судья, заменившая Навальному условный срок на реальный
Избранное
Виды декоративных изделий и их орнаменты
Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию
«Республика в опасности»: Франция обсуждает письмо военных о риске гражданской войны
О борьбе с империалистическими нарративами
Русофобская патетика Кравчука: почему экс-президент Украины грязно врет о России
«Берегите свою ДНК! В интересах общества отправку биоматериалов за границу надо запретить»
Конфликты между братьями и сестрами. Роль родителей
Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»
Четвёртый вал пандемии. Жириновский продолжает «пророчествовать»
Украина: последняя ошибка Путина
«Украинский язык начинает бесить! Вы этого добиваетесь?» — соцсети Украины