Федеральная налоговая служба усилит контроль за самозанятыми

00:51 5.10.2021

Федеральная налоговая служба планирует усилить контроль за операциями бизнеса с самозанятыми, число которых продолжает множиться и уже перевалило за 3 миллиона человек.

ФНС намерена внести изменения в планы проведения выездных проверок, чтобы выявлять схемы уклонения от налогообложения через привлечение самозанятых, пишет Finanz.ru со ссылкой на письмо ведомства от 16 сентября (N АБ-4-20/13183).

Речь идет о случаях, когда компания нанимает самозанятого вместо заключения полноценного трудового договора, который потребовал бы платить НДФЛ (13%) и соцвзносы (30%) с его зарплаты.

Характерным признаком подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, по мнению ФНС, является «организационная зависимость» самозанятого от заказчика. Например, заказчик требует, чтобы человек обязательно был самозанятым, определяет режим его работы, руководит его работой на объекте, контролирует продолжительность рабочего дня (смены), время отдыха.

Второй признак - инфраструктурная зависимость, когда все работы выполняются на оборудовании, материалах и инструментах заказчика.

Третий признак - аналогичный установленному в Трудовом кодексе порядок оплаты и учета услуг.