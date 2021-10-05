Федеральная налоговая служба усилит контроль за самозанятыми
Федеральная налоговая служба планирует усилить контроль за операциями бизнеса с самозанятыми, число которых продолжает множиться и уже перевалило за 3 миллиона человек.
ФНС намерена внести изменения в планы проведения выездных проверок, чтобы выявлять схемы уклонения от налогообложения через привлечение самозанятых, пишет Finanz.ru со ссылкой на письмо ведомства от 16 сентября (N АБ-4-20/13183).
Речь идет о случаях, когда компания нанимает самозанятого вместо заключения полноценного трудового договора, который потребовал бы платить НДФЛ (13%) и соцвзносы (30%) с его зарплаты.
Характерным признаком подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, по мнению ФНС, является «организационная зависимость» самозанятого от заказчика. Например, заказчик требует, чтобы человек обязательно был самозанятым, определяет режим его работы, руководит его работой на объекте, контролирует продолжительность рабочего дня (смены), время отдыха.
Второй признак - инфраструктурная зависимость, когда все работы выполняются на оборудовании, материалах и инструментах заказчика.
Третий признак - аналогичный установленному в Трудовом кодексе порядок оплаты и учета услуг.
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У многих местных комментаторов способностей хватает только на чтение заголовка. Сразу после этого срабатывает условный рефлекс - поныть и рассказать, как их гнобит ужасный Мордор.
А редакция КМ, как и все СМИ, заинтересована в наиболее раздражающих заголовках. Больше комментов - больше доходы от рекламы.
лучше бы усилили контроль за продавцом пивной мочи тиньковым, который слегонца отстегнул бюджету СШП 500 лимонов грина.
Давно его пора посадить на тюремную баланду и медобслуживание из тюремной больнички.
Зажрался парень. Берега потерял.
Тут речь, вообще, не о самозанятых, а о схемах юрлиц, использующих институт самозанятых для уклонения от налогооблажения.
самозанятым золотые горы.
За кого голосовали от тех и получите.