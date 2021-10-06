Число личных банкротств в России в 2021 году выросло в 1,8 раза

08:15 6.10.2021

В России выросло количество личных банкротств в 1,8 раза, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс).

Так, за 9 месяцев 2021 года суды признали несостоятельными 137 485 граждан и индивидуальных предпринимателей. Успешно через внесудебную процедуру личного банкротства прошли 2801 россиянин.

Всего же за время существования с октября 2015 года судебной процедуры личного банкротства несостоятельными были признаны почти 420 тысяч граждан.

"Банкротство граждан как социально-ориентированная законная процедура списания долга продолжает развиваться, что, несомненно, позитивно для экономики", - отмечают в Федресурсе.

Больше всего граждан-банкротов в январе-сентябре 2021 года было в Москве (7402), Московской области (7315), Краснодарском крае (6882), Санкт-Петербурге (6086), Самарской области (5917), Свердловской области (5595), Башкортостане (5340), Ростовской (4341), Челябинской (4152) и Волгоградской областях (3668).

Рост числа личных банкротств, проведенных по судебной процедуре, в 2021 году по сравнению с 2020-м незначительно отличается от зафиксированной ранее динамики. Показатели за 9 месяцев 2020 года превышали данные за аналогичный период 2019 года в 1,6 раза.