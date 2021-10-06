Мировые цены на продовольствие рекордно выросли
Индекс мировых цен на продовольствие вырос на рекордные 27% за год. Об этом рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков изданию Ura.ru.
По его словам, повышение цен на продовольствие стало одним из самых динамичных показателей за 40 лет.
"Цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов. Тогда примерно такой же был уровень цен, но тогда это было связано с глобальными финансовыми изменениями. За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем", - заявил он, пояснив, что это происходит из-за взаимосвязи между ценами на различные продукты.
Федяков подчеркнул, что растет не только стоимость плодоовощной продукции или молока, но также кормов и удобрений, что запускает так называемую спирать роста цен.
Вместе с тем, покупательская способность не безгранична, поэтому в какой-то момент будет достигнут уровень, выше которого не должно быть движения цен.
Ранее Росстат сообщил о росте цен на плодоовощную продукцию в среднем на 0,3%. Больше всего подорожал картофель, чья стоимость увеличилась на 1,77%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А вот зачем нам знать про мировые цены на продовольствие если у нас все свое? А это специально, чтобы внушить нам дуракам, за кого Они нас всех держат, что повышение цен на продукты в России оправданы.
Мировые только?
Сегодня 2кг картошечки мне уже стоили 137р.
Лук по 48р стал, ещё пару дней назад был по 32р.
Ещё что зимой будет...
Пр-во обещало же поднять цены на мясо, а то зажирели граждане совсем.
Нас в РФ, ростом в 27% не удивишь, скорее наоборот.
Половина населения РФ не имеет возможности покупать полноценные продукты питания, а треть начинает голодать по-настоящему. Разве такое могло быть в Советском Союзе? Пока во власти будет это кремлевское ворье, ненавидящее народ России, во главе со святейшим, - так и будет продложаться в богатой и самодостаточной стране.
Рост цен на продовольствие в России по сравнению с западом и востоком это две большие разницы.