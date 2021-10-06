Мировые цены на продовольствие рекордно выросли

09:35 6.10.2021

Индекс мировых цен на продовольствие вырос на рекордные 27% за год. Об этом рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков изданию Ura.ru.

По его словам, повышение цен на продовольствие стало одним из самых динамичных показателей за 40 лет.

"Цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов. Тогда примерно такой же был уровень цен, но тогда это было связано с глобальными финансовыми изменениями. За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем", - заявил он, пояснив, что это происходит из-за взаимосвязи между ценами на различные продукты.

Федяков подчеркнул, что растет не только стоимость плодоовощной продукции или молока, но также кормов и удобрений, что запускает так называемую спирать роста цен.

Вместе с тем, покупательская способность не безгранична, поэтому в какой-то момент будет достигнут уровень, выше которого не должно быть движения цен.

Ранее Росстат сообщил о росте цен на плодоовощную продукцию в среднем на 0,3%. Больше всего подорожал картофель, чья стоимость увеличилась на 1,77%.