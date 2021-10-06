Пять стран ЕС призвали расследовать причины скачка цен на газ

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, его опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter.

В заявлении авторы призывает расследовать «функционирование европейского рынка газа». Они хотят выяснить, по какой причине «текущие газовые контракты оказались недостаточны».

Для смягчения скачков цен пять стран предлагают установить общие правила по объемам запасов газа, а также повысить координацию при покупках для улучшения общих позиций. Заявление подписано министрами экономики и финансов упомянутых стран, пишет «Коммерсант».

За 5 октября фьючерсы на природный газ в Европе подорожали более чем на 20%. Цена превысила $1500 за 1 тыс. кубометров. Рост может быть частично вызван техникой финансового рынка, но полностью объяснить этим скачок цены нельзя.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.10.2021, 09:46
    Гость: ONE

    то ли еще будет! Зима придет-
    скулить начнут, то лапы замёрзли,то хвост..Зовите НАТО и США-пусть принесут вам погреться...зелеными фантиками.

  3. 06.10.2021, 09:07
    Гость: Русский

    ...ВРАНЬЁ. Никакого скачка цен на газ - не было. Наоборот, раньше цена на ГАЗ была искусственно ЗАНИЖЕНА! Такое не могло долго продолжаться. Произошло РЫНОЧНОЕ восстановления уровни цены при полном соответствии потребностей в товаре и его предложений на рынке.
    Запомните все, возврата к старым низким ценам на ГАЗ больше НЕ БУДЕТ. Наоборот, цена будет расти и по моим прогнозам зафиксируется в районе 2000- 2500 баков за 1000 м3... на два-три года. Затем последующий рост с достижением "рыночной полки цены"! Картина маслом..)))).
    Россия, вперед!

  4. 06.10.2021, 08:25
    Гость: Alex203

    На фоне того, что в борьбе за экологию европейские чинуши закрыли одним махом все угольные станции Испании их перевод стрелок на Газпром будет убедительным только для лопухов типа "европейца". В таком случае нам придётся признать что он не троль, он просто такой и есть.

  5. 06.10.2021, 05:12
    Гость: Ну

    почему они прыгают эти цены. Да потому что не видимые руки рыночной икономики все определяют. Все кто определяют эти взлеты видны , а их руки не видимы. Потому что это такие законы базара. Пройдитесь по рядам и возьмите дешевле. Потому что в недрах газа ограниченные запасы, а людей жирующих за счет его продажи все больше. Потому что в трубы вложены миллиарды , а вернутся к вкладчикам должны триллионы. И чего они так там переживают, ведь эти прибыля затем все равно возвратятся в западные банки и икономики.

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