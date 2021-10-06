Пять стран ЕС призвали расследовать причины скачка цен на газ

03:37 6.10.2021

Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, его опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter.

В заявлении авторы призывает расследовать «функционирование европейского рынка газа». Они хотят выяснить, по какой причине «текущие газовые контракты оказались недостаточны».

Для смягчения скачков цен пять стран предлагают установить общие правила по объемам запасов газа, а также повысить координацию при покупках для улучшения общих позиций. Заявление подписано министрами экономики и финансов упомянутых стран, пишет «Коммерсант».

За 5 октября фьючерсы на природный газ в Европе подорожали более чем на 20%. Цена превысила $1500 за 1 тыс. кубометров. Рост может быть частично вызван техникой финансового рынка, но полностью объяснить этим скачок цены нельзя.