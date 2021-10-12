РТС предупредил о возможном подорожании топлива в 2022 году

© KM.RU, Илья Шабардин

Российский топливный союз (РТС) во второй раз за год обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в связи со сложной ситуацией в ценообразовании на топливном рынке. РТС обращает внимание на возможное усугубление текущих проблем в 2022 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо на имя главы правительства.

По мнению союза, необходимо создать условия, чтобы демпфер для нефтепродуктов максимально устранял дисбаланс оптовых и розничных цен, при этом параметры налогового маневра не должны способствовать росту экспортного паритета.

Диспаритет оптовых и розничных цен РТС называет одной из ключевых проблем на рынке: так, к концу сентября 2021 года "рост оптовых цен относительно конца декабря 2020 года составил 27-30% в зависимости от марки, что в несколько раз превышает уровень текущей инфляции, на которую выросли розничные цены". Этот диспаритет "привел к хронической отрицательной рентабельности розничного ритейла".

Кроме того, в 2022 году ситуация на рынке может усугубиться из-за ряда изменений в законодательстве. Так, в соответствии с Налоговым кодексом с 1 января 2022 года повышается акциз на бензин и дизтопливо, кроме того, вырастет индикативная цена в расчете демпфера для бензина и дизтоплива, при этом снижаются экспортные пошлины на светлые нефтепродукты.

"Увеличение налоговой нагрузки будет перенесено на оптовые цены, а снижение экспортных пошлин, при одновременном росте акцизов, приведет к повышению уровня экспортного паритета, также влияющего на рост оптовых цен", - замечает РТС.

В числе предложений союза: с 1 января 2022 года вернуться к формуле расчета демпфера для бензина, действовавшей во второй половине 2019 года, и для дизельного топлива, действовавшей в 2020-м; увеличить экспортные пошлины на светлые нефтепродукты; уменьшить процент роста цены на нефтепродукты, при которой демпфер обнуляется; увеличить нормативы биржевых продаж минимум до 15% по бензинам и до 10% по дизельному топливу.

Также в числе предложений РТС – выполнять норму, предполагающую не учитывать в объемах биржевых продаж нефтяных компаний объемы, купленные на бирже в интересах ВИНК и аффилированных с ними компаний в основную торговую сессию через третьих лиц. Кроме того, союз вновь говорит о необходимости субсидирования железнодорожных перевозок нефтепродуктов в регионы Дальневосточного федерального округа.

Кроме того, в качестве дополнительных мер поддержки топливного ритейла РТС предлагает снизить для A3C ставки эквайринга при расчетах за топливо с 1,5% до 0,9%, а также принять в ускоренном порядке законопроект о разрешении продажи на A3C слабоалкогольной продукции.

"В очередной раз обращаясь к вам, уважаемый Михаил Владимирович, просим обратить особое внимание на необходимость реализации вышеприведенных мер для нормализации ситуации с ценообразованием на топливном рынке в целях сохранения его независимого розничного сектора, что, по нашему мнению, является задачей государственной важности", - подчёркивает РТС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.10.2021, 16:26
    Гость: Бобёр

    Напомните, а что в этой стране еще есть лучше других?
    Цены на топливо у нас американские, еда и одежда дороже чем в ЕС, про качество спорят, но тоже не в пользу РФ. Выбор автомобилей меньше и опять же по мировым ценам. Вроде дешевле некоторые статья коммуналки: вода, э/э и интернет, но всякие кап-ремонты (мошенническая схема) и прочие платежи за непонятное обслуживание - нивелируют и это направление. Налоги + акцизы + поборы и все это в ценах..

  2. 12.10.2021, 15:29
    Гость: stalker

    Наши нефтяные компании хорошо руки нагрели на подорожании нефти в этом году. Но, видимо, им этого мало. Вот и повышают цены не внутреннем рынке. Жадность границ не знает.

  3. 12.10.2021, 15:23
    Гость: Без национализации этого сектора...

    Вы национализацию когда хотите провести: завтра или послезавтра? Или желаете всем нутром поскорее устроить майдан в Москве?

  4. 12.10.2021, 15:07
    Гость: Люблю тебя харей в ложь тыкать

    Все цены в рублях

    Саудовская Аравия-45.004
    ОАЭ-49.107
    Россия-49.990
    .
    .
    .
    США-67.990
    .
    .
    .
    Великобритания-134.857
    Ну и пожалуй тебе ещё Норвегию-156.074

    Ну и для разнообразия 3 страны с самым дешёвым бензином. Вангую, что за свою ложь не извинишься, а начнёшь выть именно про первые 3 страны.

    Венесуэлла-2.898
    Иран -4.341
    Сирия -16.716

  5. 12.10.2021, 14:55
    Гость: Европеец

    Уже не будешь задавать глупый вопрос почему я сюда хожу ?
    Ведь другой такой страны, которая живёт нефтью и имеет бензин дороже чем в Америке, в мире нет.

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