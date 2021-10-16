Новак предупредил Европу о возможном повторении энергокризиса
Энергокризис, случившийся в Европе нынешней осенью, может повториться и в будущем, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы готовы к диалогу, об этом тоже президент говорил, мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация не исключена, что может повториться", - приводит его слова "Интерфакс".
Как подчеркнул вице-премьер, "сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 миллиардов кубометров газа, и надо что-то с этим делать".
Он отметил, что европейские политики не хотят признавать своих ошибок, сделав ставку на возобновляемые источники энергии.
"Политики могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это случилось в этом году на газовом рынке Европы. Вот те хайпы, которые мы сегодняшний день мы видим. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок. Они заявляют, что мы еще больше, но это вызывает удивление у профессионалов", - заметил Новак.
Россия готова обеспечить дополнительные поставки газа в Европу, но заявок от потребителей нет. "У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные, безусловно, это можно будет рассмотреть и дополнительно учесть", - заявил Новак.
Накануне вечером сообщалось, что Европа второй день подряд отбирает из подземных хранилищ больше газа, чем туда закачивает. Европа приступила к расходу газа из хранилищ днем ранее.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...забугорный, ты чего бесишься?! Великая Россия не раз ставила замшелую Западную Европу на колени.Например, в 1812 году и в 1945 году. Вспомни, если сможешь.
Сегодня ГАЗПРОМ уже поставил ЕС на колени. Но мирным РЫНОЧНЫМ путем.ЗАКОННО! И на долго.
Мой прогноз- сегодняшний ЕС скоро развалится. Будет создан новый европейский Союз под названием Ф.Р.Г ( Франция- Россия - Германия) , остальные страны западной и восточной Европы образуют нищую ОБОЧИНУ. Вот так!
рынок ЕС слишком большой кусок пирога и очень жирный.
за него готовы драться многие. Штаты нагадили не просто так-"англичанка гадит" с умыслом,но в данном случае нагадила под себя в прямом смысле-цены взлетели.
плюс ко всему подогрев темы в СМИ о начале ледникового периода- не меньше!
РФ в самом скучном для нас развитии событий можно будет заявить на возмещение и умыть руки в сторону развивающегося рынка-Китай с большим удовольствием заберёт в несколько раз больше(а чего по больше-а всего! и СПГ в том числе).
при этом сценарии страны-сателлиты США фигурально выражаясь вылетят в трубу-цены станут просто не подъёмные даже для таких мелких как Финляндия или Дания.
Сведению на данный момент Газпром владеет приблизительно 5% газовых хранилищ гейропы. О каких губах и как их закатывать не понятно. Вы хотите сказать, что будут отбирать (грабить), так это не выход, Газпром просто уйдёт с рынка гейропы и тогда нынешние цены на газ в гейропе покажуться просто микроскопическими.
Тут вы не правы. Трубы уже давно окупились даже не пропустив ни кубометра газа. По данным Газпрома они планировали поставить в гейропу 183млрд кубов по средней цене 170 баков за тыщу кубов. По последним данным Газпрома средняя цена по этому году будет 295-330 баков. Отсюда получается сверх плана ГП получит
(330-170)*183=29.28 млрд баков. Припоминаем, что труба стоит порядка 10-12 млрд баков. И как ни крути, она уже больше ДВУХ РАЗ окупилась только за этот год.
Плохо процитировал слова новака или этот министр дурак дураком?
Ну посудите сами привожу цитату из статьи:
"...Вот те хайпы, которые мы сегодняшний день мы видим. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок. Они заявляют, что мы еще больше, но это вызывает удивление у профессионалов...".
Безсвязный поток сознания. О чём он говорит, что хочет сказать? А главное, что этот министр уже готов лечь под гейропу и выполнить их хотелки:
"... Мы готовы к диалогу, об этом тоже президент говорил, мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация не исключена, что может повториться..".
Спрашивается, какого тебе министру хрена переживать за эту гейропу и что у них там что то может повториться? Ты за кого переживаешь? Или ты надумал их постращать? Просто смешно, мелкий малокомпетентный министришка пугает целый континент отъявленных и прожжённых мерзавцев повторением ими же организованного кризиса. Да адекватен ли этот министр? Почему "ими же организованного"? Да потому, что их цель отказаться от углеводородов, а это можно сделать только уровняв цену на них и цену ВИЭ. И тогда виэ сам по себе будет конкурентоспособен и не будет требовать дотаций. А министришко до сих пор так ничего и не понял.