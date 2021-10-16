Новак предупредил Европу о возможном повторении энергокризиса

15:35 16.10.2021

Энергокризис, случившийся в Европе нынешней осенью, может повториться и в будущем, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы готовы к диалогу, об этом тоже президент говорил, мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация не исключена, что может повториться", - приводит его слова "Интерфакс".

Как подчеркнул вице-премьер, "сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 миллиардов кубометров газа, и надо что-то с этим делать".

Он отметил, что европейские политики не хотят признавать своих ошибок, сделав ставку на возобновляемые источники энергии.

"Политики могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это случилось в этом году на газовом рынке Европы. Вот те хайпы, которые мы сегодняшний день мы видим. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок. Они заявляют, что мы еще больше, но это вызывает удивление у профессионалов", - заметил Новак.

Россия готова обеспечить дополнительные поставки газа в Европу, но заявок от потребителей нет. "У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные, безусловно, это можно будет рассмотреть и дополнительно учесть", - заявил Новак.

Накануне вечером сообщалось, что Европа второй день подряд отбирает из подземных хранилищ больше газа, чем туда закачивает. Европа приступила к расходу газа из хранилищ днем ранее.