Сербия не сможет оплачивать газ по новой цене, которую предлагает Россия

Россия предложила Сербии новую формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, что не устраивает Белград, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva.

По нынешнему контракту Сербия получает газ из России по 270 долларов за тысячу кубометров, договор истекает в конце года.

"Нам предложили, чтобы цена газа на 70 процентов состояла из цены на бирже, на 30 процентов рассчитывалась по нефтяной формуле. <…> Тогда бы цена была 790 долларов за тысячу кубических метров. Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это? <...> Поэтому так важна моя встреча с Путиным 25 ноября", — приводит слова Вучича РИА Новости.

По его словам, Белград настаивает на цене из расчета 70 процентов по нефтяной формуле, а 30 процентов — по биржевой стоимости.
"Тогда бы цена для нас была 510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать", — продолжил Вучич.

Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров голубого топлива транзитом через Украину и Венгрию.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.10.2021, 15:21
    Гость: Алексей

    Сейчас капитализм, всё определяет биржа если говорить о рыночных методах, скидки обычно рассматриваются в виде я тебе а ты мне что в ответ? ...

  3. 16.10.2021, 14:40
    Гость: грек

    Ты последний раз когда был в Греции, это в 50 десятые может так было, тогда я ещё в СССР жил и не тужил, правда топили углём. Сегодня, каждый первый в Греции установил на крыше дома СОЛНЕЧНУЮ батарею для подогрева воды, и цена 500 евриков.
    --
    Это ты не серчай, это европейцы "позаботились вовремя закачать хранилища газом американцы вдруг перестали завозить газ, северные гос-ва европы уменьшили добычу газа " от этого и подскочила ЗАОБЛОЧНО цена, я не о себе пекусь, такой ни к чёрту я человек.

  4. 16.10.2021, 14:38
    Гость: Твоя правда

    И ветряки, и солнечные батареи, и чудо-машины маска а газа и нефти надо всё больше и больше. Как же так, сберегун-вкладчик?

  5. 16.10.2021, 14:33
    Гость: кстати

    Взлет цен на газ в Европе, Азии и США никак не затрагивает газопровод «Сила Сибири» и газ, транспортируемый в Китай. В третьем квартале 2021 года тысяча кубометров, поставленная по нему в КНР, стоила около 140 долларов за тысячу кубометров, согласно отчету JP Morgan. Это в 4,2 раза меньше, чем СПГ для Китая и на 30% дешевле, чем трубопроводный газ из других бывших республик СССР – Казахстана, Туркмении и Узбекистана.

    Нигде в мире нет дешевле газа, чем российское топливо для Китая. Китайские покупатели платят «Газпрому» 4,2 доллара за млн. британских тепловых единиц, а на хабе JKM (Япония, Корея) средняя цена в сентябре составляла 30 долларов за млн. БТЕ. В США на Henry Hub стоимость была 5,5 доллара. Поставки «Газпрома» обходились же КНР в 4,2 доллара за млн БТЕ, а в феврале и марте — стоили всего 3 доллара (меньше 120 долларов за тысячу кубометров).

    Главный стратег ИК «Арикапитал» Сергей Суверов удивляется, что таких скидок не получает даже Беларусь. По данным ФТС, в первом квартале страна закупала российский трубопроводный газ на 6% дороже, чем Китай, а Армения — на 27%. Скидка к поставкам в Европу составляла 23% в начале года, 38% летом и 42% по итогам августа.

    Бросовые цены можно было бы объяснить дешевой логистикой, но для «Газпрома» поставки в Китай – самые дорогие из всех. Более того, «Сила Сибири», для окупаемости которой цена поставок должна быть выше 400 долларов за тысячу кубометров, заходит в страну в густонаселенных провинциях Китая.

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