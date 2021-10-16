Сербия не сможет оплачивать газ по новой цене, которую предлагает Россия

10:14 16.10.2021

Россия предложила Сербии новую формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, что не устраивает Белград, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva.

По нынешнему контракту Сербия получает газ из России по 270 долларов за тысячу кубометров, договор истекает в конце года.

"Нам предложили, чтобы цена газа на 70 процентов состояла из цены на бирже, на 30 процентов рассчитывалась по нефтяной формуле. <…> Тогда бы цена была 790 долларов за тысячу кубических метров. Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это? <...> Поэтому так важна моя встреча с Путиным 25 ноября", — приводит слова Вучича РИА Новости.

По его словам, Белград настаивает на цене из расчета 70 процентов по нефтяной формуле, а 30 процентов — по биржевой стоимости.

"Тогда бы цена для нас была 510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать", — продолжил Вучич.

Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров голубого топлива транзитом через Украину и Венгрию.

