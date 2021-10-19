Хуснуллин и глава Крыма Аксенов отменили экономический форум в Ялте

Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram сообщил об отмене Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Данное решение было принято совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

«Как вы знаете в ноябре у нас был запланирован Ялтинский международный экономический форум. К сожалению, ситуация с коронавирусом снова ухудшается, и мы с Сергеем Аксеновым приняли решение отменить форум в этом году! Мы обязательно ещё увидимся с вами на площадках Форума, когда ситуация с вирусом улучшится», - написал Хуснуллин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2021, 01:51
    Гость: Ослик Иа

    Да, здорово струхнули ребятки, испугавшись своих же страшилок. Теперь им прямая дорога в свои бункеры и рукамиводить оттедова, пока не пройдёт дрожь в коленях.

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