Хуснуллин и глава Крыма Аксенов отменили экономический форум в Ялте

21:16 19.10.2021

Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram сообщил об отмене Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Данное решение было принято совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

«Как вы знаете в ноябре у нас был запланирован Ялтинский международный экономический форум. К сожалению, ситуация с коронавирусом снова ухудшается, и мы с Сергеем Аксеновым приняли решение отменить форум в этом году! Мы обязательно ещё увидимся с вами на площадках Форума, когда ситуация с вирусом улучшится», - написал Хуснуллин.