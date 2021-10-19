Хуснуллин и глава Крыма Аксенов отменили экономический форум в Ялте
Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram сообщил об отмене Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Данное решение было принято совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
«Как вы знаете в ноябре у нас был запланирован Ялтинский международный экономический форум. К сожалению, ситуация с коронавирусом снова ухудшается, и мы с Сергеем Аксеновым приняли решение отменить форум в этом году! Мы обязательно ещё увидимся с вами на площадках Форума, когда ситуация с вирусом улучшится», - написал Хуснуллин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, здорово струхнули ребятки, испугавшись своих же страшилок. Теперь им прямая дорога в свои бункеры и рукамиводить оттедова, пока не пройдёт дрожь в коленях.
тусовку коррупционерам.