Путин поручил «Газпрому» повысить объемы газа в хранилищах Европы

20:32 27.10.2021

После закачки газа в российские подземные хранилища «Газпрому» необходимо начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПГХ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал.

«Алексей Борисович (Миллер, глава «Газпрома»), хорошо, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 8 ноября, начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и Германии», — цитирует Путина РБК.

Он подчеркнул, что это даст возможность «надежно, стабильно и ритмично» выполнять контрактные обязательства по поставкам газа в Европу в осенне-зимний период и «создаст благоприятную ситуацию, более, во всяком случае, благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».