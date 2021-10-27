Путин поручил «Газпрому» повысить объемы газа в хранилищах Европы

Владимир Путин

После закачки газа в российские подземные хранилища «Газпрому» необходимо начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПГХ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал. 

«Алексей Борисович (Миллер, глава «Газпрома»), хорошо, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 8 ноября, начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и Германии», — цитирует Путина РБК.

Он подчеркнул, что это даст возможность «надежно, стабильно и ритмично» выполнять контрактные обязательства по поставкам газа в Европу в осенне-зимний период и «создаст благоприятную ситуацию, более, во всяком случае, благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2021, 00:34
    Гость: Алексей

    Закачивать нужно, а вот продавать пока не стоит, может цены подрастут до 2000 тыс долларов, зимой в январе будут сговорчивее, кубометры как пирожки будут разлетаться на бирже. Газпром сейчас почти единственный кто поставляет гарантированные объёмы, остальные все в китай и азию продают, поэтому даже закаченного газа хватать не будет.

  5. 27.10.2021, 22:23
    Гость: Leon

    Буквально пару дней назад Америка призвала Россию увеличить поставки газа в Европу,что бы предотвратить энергетический кризис.Своих бизнесменов предпринимателей Америка не может заставить это сделать.Поэтому это должна сделать Россия.Россия взяла под козырёк.

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