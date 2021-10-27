Путин поручил «Газпрому» повысить объемы газа в хранилищах Европы
После закачки газа в российские подземные хранилища «Газпрому» необходимо начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПГХ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал.
«Алексей Борисович (Миллер, глава «Газпрома»), хорошо, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 8 ноября, начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и Германии», — цитирует Путина РБК.
Он подчеркнул, что это даст возможность «надежно, стабильно и ритмично» выполнять контрактные обязательства по поставкам газа в Европу в осенне-зимний период и «создаст благоприятную ситуацию, более, во всяком случае, благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Закачивать нужно, а вот продавать пока не стоит, может цены подрастут до 2000 тыс долларов, зимой в январе будут сговорчивее, кубометры как пирожки будут разлетаться на бирже. Газпром сейчас почти единственный кто поставляет гарантированные объёмы, остальные все в китай и азию продают, поэтому даже закаченного газа хватать не будет.
Пихто!
Пресмыкающееся- это навсегда.
Когда "рванёт", бери белую простынь и беги на кладбище.
Буквально пару дней назад Америка призвала Россию увеличить поставки газа в Европу,что бы предотвратить энергетический кризис.Своих бизнесменов предпринимателей Америка не может заставить это сделать.Поэтому это должна сделать Россия.Россия взяла под козырёк.