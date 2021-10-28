Что такое бухгалтерский аутсорсинг?

17:26 28.10.2021

Для любого бизнеса очень важно грамотно вести бухгалтерию.

В этой статье мы поговорим про то, что такое аутсорсинг бухгалтерии и каковые же преимущества такой услуги.

Что такое аутсорсинг бухгалтерии?

Под бухгалтерским аутсорсингом понимается услуга, смысл которой заключается в передаче бухгалтерского учета, делопроизводства и расчета заработной платы в управление какой-либо компании. Таким образом, сокращаются затраты на бухгалтерию дочерней компании, повышается ее эффективность и скорость работы. По статистике, больше шестидесяти процентов европейских компаний и восемьдесят девять процентов американских компаний используют бухгалтерский аутсорсинг. Почему? Ответы вы найдете ниже.

Преимущества использования бухгалтерского аутсорсинга

1. Используя бухгалтерский аутсорсинг, вы будете экономить до восьмидесяти процентов денежных средств на заработной плате сторонним бухгалтерам. Если посчитать, стоимость работы штатных бухгалтеров строится не только на зарплате, но и НДФЛ, отчислений ПМФ, ФФОМС, ФСС, а если они заболеют, необходимо выплачивать больничные, отпускные. Плюс трата на канцелярию, обеспечение 1С и так далее. Приобретая аутсорсинг, вы можете не тратиться на это.

2. Специалисты бухгалтерского аутсорсинга – это профессионалы высокого уровня, найти которых – задача тяжелая. Однако, профильные компании, которые специализируются на аутсорсинге такого типа, могут предоставить бухгалтеров разных областей – бухгалтер-программист, специалист по ВЭД, сметчик в строительстве и так далее, а также обеспечить профессиональными решениями по любому вопросу.

3. Ответственность за финансовую отчетность берет на себя компания по бухгалтерскому аутсорсингу. Например, в случае допущения какой-либо ошибки со стороны аутсорсинга, все штрафы и пени, которые получает клиент, оплачивает компания.

4. Бухгалтерский аутсорсинг обеспечивает полную конфиденциальность клиентской информации, вы сможете быть уверенным, что никакие данные не будут «слиты» сторонним лицам.

5. Аутсорсинг – это гарантия того, что работа бизнеса не прервется из-за увольнения или болезни бухгалтера. Услуги бухгалтерского аутсорсинга исключают простой в работе.

