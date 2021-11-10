В России создадут еще одну госкорпорацию

В России может быть создана еще одна госкорпорация, чтобы консолидировать отрасль судоходства, представленную в основном частным бизнесом.

Единая судоходная госкомпания должна стать общероссийским заказчиком строительства и владельцем пассажирских и грузопассажирских судов. Проработать возможность ее учреждения и найти финансирование к 30 ноября поручено Минфину, Минтрансу, ФАС, Минпромторгу, сообщает Finanz.ru.

Сейчас в России около 80 круизных судов, которые осуществляют туристические перевозки по внутренним маршрутам. Они принадлежат частным компаниям, крупнейшие из которых «Водоходъ», «Мостурфлот», СК «Инфофлот», «Донинтурфлот», «Пассажирский флот», «Спутник-Гермес».

При этом две трети судов работают за пределами сроков своей эксплуатации: средний возраст флота составляет 38 лет, а круизных судов - 49 лет.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.11.2021, 00:30
    Гость: Конечно

    Если корпорация позволит вернуть украденные у людей 5лет жизни в виде повышения пенс возраста, то конечно плюс. Если нет - гори огнём. Согласен?

  2. 11.11.2021, 00:18
    Гость: Хорошая новость

    Пожелаем успехов.
    В России очень полноводные, широкие и глубокое реки, озёры и есть незамерзающие моря.
    Эта отрасль повлечёт за собой развитие туризма, развитие речного транспорта, развитие экономики регионов и привлечение людей, что будет сказываться позитивно на демографической ситуации России.
    --
    Александр из Берлина

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