В России создадут еще одну госкорпорацию

22:10 10.11.2021

В России может быть создана еще одна госкорпорация, чтобы консолидировать отрасль судоходства, представленную в основном частным бизнесом.

Единая судоходная госкомпания должна стать общероссийским заказчиком строительства и владельцем пассажирских и грузопассажирских судов. Проработать возможность ее учреждения и найти финансирование к 30 ноября поручено Минфину, Минтрансу, ФАС, Минпромторгу, сообщает Finanz.ru.

Сейчас в России около 80 круизных судов, которые осуществляют туристические перевозки по внутренним маршрутам. Они принадлежат частным компаниям, крупнейшие из которых «Водоходъ», «Мостурфлот», СК «Инфофлот», «Донинтурфлот», «Пассажирский флот», «Спутник-Гермес».

При этом две трети судов работают за пределами сроков своей эксплуатации: средний возраст флота составляет 38 лет, а круизных судов - 49 лет.