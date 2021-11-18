В ЦБ РФ предупредили о риске резкого роста цен на продовольствие в 2022 г.
ЦБ РФ видит риск повторения ситуации с резким ускорением продовольственной инфляции в 2022 году, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилла Тремасова.
По его словам, подорожание будет связано в первую очередь со слабыми показателями урожая 2021 года.
"Проинфляционные риски, мы видим, они будут преобладать. Если говорить, что наибольшую представляет угрозу, - я думаю, что действительно есть риски того, что мы будем жить в условиях высоких цен на сырье. Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары", - считает Тремасов.
Еще одной важной неопределенностью, по его словам, является реакция мировых регуляторов на рост инфляции.
"Это неопределенность, связанная с реакцией мировых центробанков в области денежно-кредитной политики на текущую картину. Вот здесь действительно, я думаю, коллеги могут на эту тему тоже порассуждать, и рыночные прогнозы имеют очень широкий диапазон ожиданий, в какой мере мировые центробанки будут реагировать на нынешнее существенное отклонение инфляции от цели. Это, наверное, одна из самых важных неопределенностей следующего года", - отметил Тремасов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ЦБ предупредил. Пгавительство предупредило. О чем эти господа-космополиты нас предупреждают? Что не справились с управлением в стране? Что не хватает компетентности и честности в принятии решений? На самом деле ЦБ это логово антирусского лобби лже-либералов и конспирологических персонажей космополитов, которое вкупе с бездарным Пгавительством выполняет функции колониальной админисьрации.
Как могут вырасти цены на сырье и "энергетические товары",это что-то новое,какая-то непереводимая игра слов,если это все свое родное и не покупное.Газ и нефть наши,ГЭС и электричество тоже свои.Урожай пшеницы,как хвалился президент,запредельный!И вообще с сельским хозяйством у нас,со слов чиновников,все зашибись!Тогда вас всех гнать надо с ваших насиженных мест,раз ВЫ управлять всем этим не умеете или не хотите!И чудесных,так называемых фермеров,тоже гнать надо к чертям собачьим и возвращаться к колхозам и совхозам,которые всех накормят без всяких подорожаний,(которых в СССР почти никогда,за всю историю,не было) и хитросплетеней с сетевиками.
Да,видимо действительно,капитализм исчерпал себя в России и надо снова возвращаться к социализму! Иначе никак!
не отожмут
Ну предупредил, а выправлять положение кто будет!??? Хотя, что спрашивать, еарод и будет. Доголосовались!!! Слава ЕР!
Тремасов - а зачем нам сверху навязали "Рынок"? Ради этого:
"Проинфляционные риски, мы видим, они будут преобладать. Если говорить, что наибольшую представляет угрозу, - я думаю, что действительно есть риски того, что мы будем жить в условиях высоких цен на сырье. Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары". Еще одной важной неопределенностью, по его словам, является реакция мировых регуляторов на рост инфляции. Такое поведение - это поведение хитрого импотента, который супругу не может удовлетворить