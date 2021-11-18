В ЦБ РФ предупредили о риске резкого роста цен на продовольствие в 2022 г.

ЦБ РФ видит риск повторения ситуации с резким ускорением продовольственной инфляции в 2022 году, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилла Тремасова.

По его словам, подорожание будет связано в первую очередь со слабыми показателями урожая 2021 года. 

"Проинфляционные риски, мы видим, они будут преобладать. Если говорить, что наибольшую представляет угрозу, - я думаю, что действительно есть риски того, что мы будем жить в условиях высоких цен на сырье. Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары", - считает Тремасов. 

Еще одной важной неопределенностью, по его словам, является реакция мировых регуляторов на рост инфляции.

"Это неопределенность, связанная с реакцией мировых центробанков в области денежно-кредитной политики на текущую картину. Вот здесь действительно, я думаю, коллеги могут на эту тему тоже порассуждать, и рыночные прогнозы имеют очень широкий диапазон ожиданий, в какой мере мировые центробанки будут реагировать на нынешнее существенное отклонение инфляции от цели. Это, наверное, одна из самых важных неопределенностей следующего года", - отметил Тремасов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.11.2021, 16:00
    Гость: ярый свет

    ЦБ предупредил. Пгавительство предупредило. О чем эти господа-космополиты нас предупреждают? Что не справились с управлением в стране? Что не хватает компетентности и честности в принятии решений? На самом деле ЦБ это логово антирусского лобби лже-либералов и конспирологических персонажей космополитов, которое вкупе с бездарным Пгавительством выполняет функции колониальной админисьрации.

  2. 18.11.2021, 15:57
    Гость: В2831

    Как могут вырасти цены на сырье и "энергетические товары",это что-то новое,какая-то непереводимая игра слов,если это все свое родное и не покупное.Газ и нефть наши,ГЭС и электричество тоже свои.Урожай пшеницы,как хвалился президент,запредельный!И вообще с сельским хозяйством у нас,со слов чиновников,все зашибись!Тогда вас всех гнать надо с ваших насиженных мест,раз ВЫ управлять всем этим не умеете или не хотите!И чудесных,так называемых фермеров,тоже гнать надо к чертям собачьим и возвращаться к колхозам и совхозам,которые всех накормят без всяких подорожаний,(которых в СССР почти никогда,за всю историю,не было) и хитросплетеней с сетевиками.
    Да,видимо действительно,капитализм исчерпал себя в России и надо снова возвращаться к социализму! Иначе никак!

  4. 18.11.2021, 14:48
    Гость: Шило

    Ну предупредил, а выправлять положение кто будет!??? Хотя, что спрашивать, еарод и будет. Доголосовались!!! Слава ЕР!

  5. 18.11.2021, 14:27
    Гость: ЖЕКА

    Тремасов - а зачем нам сверху навязали "Рынок"? Ради этого:

    "Проинфляционные риски, мы видим, они будут преобладать. Если говорить, что наибольшую представляет угрозу, - я думаю, что действительно есть риски того, что мы будем жить в условиях высоких цен на сырье. Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары". Еще одной важной неопределенностью, по его словам, является реакция мировых регуляторов на рост инфляции. Такое поведение - это поведение хитрого импотента, который супругу не может удовлетворить

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