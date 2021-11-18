В ЦБ РФ предупредили о риске резкого роста цен на продовольствие в 2022 г.

10:30 18.11.2021

ЦБ РФ видит риск повторения ситуации с резким ускорением продовольственной инфляции в 2022 году, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилла Тремасова.

По его словам, подорожание будет связано в первую очередь со слабыми показателями урожая 2021 года.

"Проинфляционные риски, мы видим, они будут преобладать. Если говорить, что наибольшую представляет угрозу, - я думаю, что действительно есть риски того, что мы будем жить в условиях высоких цен на сырье. Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары", - считает Тремасов.

Еще одной важной неопределенностью, по его словам, является реакция мировых регуляторов на рост инфляции.

"Это неопределенность, связанная с реакцией мировых центробанков в области денежно-кредитной политики на текущую картину. Вот здесь действительно, я думаю, коллеги могут на эту тему тоже порассуждать, и рыночные прогнозы имеют очень широкий диапазон ожиданий, в какой мере мировые центробанки будут реагировать на нынешнее существенное отклонение инфляции от цели. Это, наверное, одна из самых важных неопределенностей следующего года", - отметил Тремасов.