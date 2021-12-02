Маск и Безос распродают акции своих компаний

13:39 2.12.2021

В 2021 году главы корпораций и корпоративные инсайдеры продали акций уже на рекордные 69 млрд долларов. Большая часть продаж осуществлена четырьмя миллиардерами, пишет журнал «Компания».

По данным компании Verity, большая часть продаж акций приходится на четырех «суперпродавцов» 2021 года. Это глава Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, основатель сетей магазинов Walmart Сэм Уолтон и основатель Facebook Марк Цукерберг. В общей сложности их доля составляет 37% от всех продаж акций на рынке за год.

«Увеличение инсайдерских продаж в 2021 году можно отнести к нескольким факторам. Основной из них — исторически высокая стоимость акций», — заявил директор по исследованиям Verity Бен Сильверман.

По данным издания, Маск продал акций на 9,85 млрд долларов. Миллиардер ранее подчеркивал, что единственный способ для него платить налоги — это продавать акции своей компании. В свою очередь Безос продал акции Amazon на общую сумму 9,97 миллиарда долларов за год. Документы, отправленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), показывают, что продажи являются частью «10b5-1» —так называется торговый план продажи акций инсайдерами, который составляется заранее.

Затем семья Уолтонов продала акции Walmart на 6,18 млрд долларов через свой семейный траст и инвестиционный инструмент. Наконец Марк Цукерберг продал в 2021 году акции Meta на 4,47 млрд долларов.

Помимо запланированных операций, бизнесмены продают акции на фоне исторически высоких цен. Например, гендиректор Microsoft Сатья Наделла продал месяц назад почти половину своих акций примерно на 285 млн долларов. В заявлении корпорации сообщается, что сделка была осуществлена «по причинам личного финансового планирования и диверсификации». Однако топ-менеджер также существенно экономит на налогах, продавая сейчас, а не в 2022 году. С 1 января в штате Вашингтон вводится налог в 7% на прирост капитала свыше 250 тысяч долларов. Тем самым Наделла может сэкономить до 20 млрд долларов, продав акции до повышения планки налога. Точно также Безос сэкономил до 700 млн долларов, успев совершить продажу до января.

Ряд биржевых аналитиков расценивают происходящее как тревожный знак и сигнал о достигнутой вершине рынка.