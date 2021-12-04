Большинство работающих россиян трудятся не по специальности

11:29 4.12.2021

Больше половины россиян, имеющих работу (55%), выполняют свои трудовые обязанности, не имея профильного образования, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

В свою очередь, по профилю, соответственно по специальности, полученной в вузе либо в среднем специальном учебном заведении, работают более трети респондентов (37%).

Согласно результатам исследования, удельный вес респондентов без высшего или среднего специального образования среди работающих сограждан составляет 7%.

По данным опроса, почти две трети работающих россиян (65%) не хотят менять свое нынешнее место работы, 13% респондентов или почти каждый восьмой предпочли бы его сменить, но работать по той же специальности, а по другой специальности хотел бы поработать почти каждый пятый (19%).

По данным ФОМ, удельный вес работающих, включая имеющих постоянную работу, сочетающих работу и учебу, а также работающих пенсионеров, составляет 54%.