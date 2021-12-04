Большинство работающих россиян трудятся не по специальности
Больше половины россиян, имеющих работу (55%), выполняют свои трудовые обязанности, не имея профильного образования, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
В свою очередь, по профилю, соответственно по специальности, полученной в вузе либо в среднем специальном учебном заведении, работают более трети респондентов (37%).
Согласно результатам исследования, удельный вес респондентов без высшего или среднего специального образования среди работающих сограждан составляет 7%.
По данным опроса, почти две трети работающих россиян (65%) не хотят менять свое нынешнее место работы, 13% респондентов или почти каждый восьмой предпочли бы его сменить, но работать по той же специальности, а по другой специальности хотел бы поработать почти каждый пятый (19%).
По данным ФОМ, удельный вес работающих, включая имеющих постоянную работу, сочетающих работу и учебу, а также работающих пенсионеров, составляет 54%.
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Не по специальности трудится также значительная часть министров и топ-управленцев.
"Бабло на пропой" - основная специальность маргиналов
Сын хозяина фирмы, пока учился в старших классах, работал помощником рабочих на складе в каникулы начиная с 16 лет. Он работал не полный день, но работал хорошо. Это на западе называется производственная практика. На работу ездил на велосипеде, хотя папа или мама могли его подвезти на своих машинах и не заставлять его работать вообще.
Вот так, в основном дают понять своим детям западные бизнесмены, как зарабатываются и достаются людям деньги.
На западе вас примут на работу только по специальности указанной в дипломе. Поэтому там работу работают люди знающие своё дело, умеющие делать её грамотно и в срок. Балласт, даже семейный, там никому не нужен.
Рабочего принимают на работу по специальности на которую он учился или очень близкую по профилю. Даже кассира сидяшего на кассе в магазине учат три года. Есть ускоренные курсы обучения для рабочих не сложных специальностей сроком от полугода до года.
Без документа будешь работать помощником или на неответственных работах где не надо иметь допусков, типа такелажника, стропальщика, короче принеси-подай, разнеси и упакуй, продай мои яблоки...
Но платить им меньше 10 евро в час работадатель не имеет права.
и премьера.