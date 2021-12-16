«Лента» купит сервис доставки продуктов «Утконос» за 20 млрд руб.

11:26 16.12.2021

Сеть гипермаркетов «Лента» приобретает одного из крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеров в России «Утконос». Сумма покупки составит 20 миллиардов рублей. Акции «Ленты» на фоне этой новости растут более чем на 9%.

В компании считают, что за счет сделки смогут нарастить свою долю в сегменте онлайн-продаж, а также получить лояльных клиентов и «приобрести уникальные компетенции». Совладельцем обеих предприятий является российский бизнесмен и миллиардер Алексей Мордашов, рассказали в «Ленте». При этом формально «Утконос» принадлежит ООО «Новый Импульс-50».

Теперь компания решила приобрести 100% ООО «Новый Импульс-50» у «Севергрупп» Мордашова. Согласно условиям соглашения, ее доля в «Утконосе» перейдет «Ленте» до конца первой недели февраля 2022 года, пишет РБК.

Летом текущего года ретейлер «Магнит» купил розничную сеть «Дикси». Под управление «Магнита» перешло около двух с половиной тысяч магазинов «Дикси» в России. Изначально сумма сделки составила 87,6 миллиарда рублей, однако затем выросла до 97 миллиардов.