«Лента» купит сервис доставки продуктов «Утконос» за 20 млрд руб.

Фото с сайта retail.ru

Сеть гипермаркетов «Лента» приобретает одного из крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеров в России «Утконос». Сумма покупки составит 20 миллиардов рублей. Акции «Ленты» на фоне этой новости растут более чем на 9%.

В компании считают, что за счет сделки смогут нарастить свою долю в сегменте онлайн-продаж, а также получить лояльных клиентов и «приобрести уникальные компетенции». Совладельцем обеих предприятий является российский бизнесмен и миллиардер Алексей Мордашов, рассказали в «Ленте». При этом формально «Утконос» принадлежит ООО «Новый Импульс-50».

Теперь компания решила приобрести 100% ООО «Новый Импульс-50» у «Севергрупп» Мордашова. Согласно условиям соглашения, ее доля в «Утконосе» перейдет «Ленте» до конца первой недели февраля 2022 года, пишет РБК.

Летом текущего года ретейлер «Магнит» купил розничную сеть «Дикси». Под управление «Магнита» перешло около двух с половиной тысяч магазинов «Дикси» в России. Изначально сумма сделки составила 87,6 миллиарда рублей, однако затем выросла до 97 миллиардов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.12.2021, 18:23
    Гость: тд

    Монополизация рынков и пр
    Очти везде на кредиты ГМК банков и с их участием в т н."инфраструктурных проектах" ..

  3. 16.12.2021, 15:07
    Гость: Громко зевая

    Нормальный ход. Мордашов сам себе продал, сам у себя купил, и "сумел приобрести уникальные компетенции". Учитесь, диваносидельцы. Это вам не здесь по клаве тыкать.

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