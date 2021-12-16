«Лента» купит сервис доставки продуктов «Утконос» за 20 млрд руб.
Сеть гипермаркетов «Лента» приобретает одного из крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеров в России «Утконос». Сумма покупки составит 20 миллиардов рублей. Акции «Ленты» на фоне этой новости растут более чем на 9%.
В компании считают, что за счет сделки смогут нарастить свою долю в сегменте онлайн-продаж, а также получить лояльных клиентов и «приобрести уникальные компетенции». Совладельцем обеих предприятий является российский бизнесмен и миллиардер Алексей Мордашов, рассказали в «Ленте». При этом формально «Утконос» принадлежит ООО «Новый Импульс-50».
Теперь компания решила приобрести 100% ООО «Новый Импульс-50» у «Севергрупп» Мордашова. Согласно условиям соглашения, ее доля в «Утконосе» перейдет «Ленте» до конца первой недели февраля 2022 года, пишет РБК.
Летом текущего года ретейлер «Магнит» купил розничную сеть «Дикси». Под управление «Магнита» перешло около двух с половиной тысяч магазинов «Дикси» в России. Изначально сумма сделки составила 87,6 миллиарда рублей, однако затем выросла до 97 миллиардов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Монополизация рынков и пр
Очти везде на кредиты ГМК банков и с их участием в т н."инфраструктурных проектах" ..
Мордашов - это жулик, который присвоил себе Северсталь?
Нормальный ход. Мордашов сам себе продал, сам у себя купил, и "сумел приобрести уникальные компетенции". Учитесь, диваносидельцы. Это вам не здесь по клаве тыкать.
Да, заживем пуще прежнего.
пенсии вырастут?