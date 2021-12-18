В ФРГ решение о строительстве «Северного потока 2» признали ошибочным

15:53 18.12.2021

Решение о строительстве газопровода "Северный поток — 2" было геополитической ошибкой. Такое мнение выразил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

"Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт. Этот вопрос должен быть решен на основании европейского и национального права", — приводит слова Хабека РИА Новости.

Он добавил, что немецкий регулятор — Федеральное сетевое агентство — "примет решение на основании закона", однако "другой вопрос заключается в том, что случится, если Россия вновь нарушит территориальную целостность Украины и произойдет эскалация".

Ранее стало известно, что процесс сертификации газопровода откладывается минимум на полгода. Оператору Nord Stream 2 AG необходимо создать в ФРГ дочернее независимое предприятие, которое получит все активы и права управления.