Минсельхоз РФ намерен привлечь граждан Узбекистана для работы в АПК
Минсельхоз РФ планирует распространить практику привлечения граждан Узбекистана в строительстве на аграрно-промышленный комплекс (АПК).
"Минсельхоз России считает, целесообразным осуществить участие в пилотном проекте с целью привлечения граждан Узбекистана для трудовой деятельности у российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере агропромышленного комплекса в количестве 1 108 человек с увеличением предельной численности, установленной пилотным проектом", - цитирует "Интерфакс" пояснительную записку к проекту постановления правительства.
Наиболее зависимыми от привлечения иностранной рабочей силы отраслями АПК являются овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность, уточняется в документе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Русским разрешить?
Ни в коем случае, им и дальше будут запрещать торговать, работать, дышать, жить! Вот уж 20 лет как этим занимается президент. Кстати , он хотел составы с гостями из Азии, 1108 человек это сколько составов?
Результат его такой политики уже сказался в биатлоне, где сегодня русские биатлонисты откатились в среднем на седьмое- десятое место- не могут из голодных детей вырасти достойные спортсмены. И появилась на замену им первая ласточка азиат азиат Халили. Так что не считайте азиатов глупыми драчунами, есть у них и умные, которые осваивают нишу, ранее принадлежавшую нам и готовы оттеснить нас по всем позициям.
я тоже давно уехал из Ашхабада, ещё при союзе, многое в России насмотрелся,например :
как русские полицаи, в русском городе, гоняют русских бабушек с яблоками в корзине, с приудадебного участка,на глазах у азербайджанских торговцев, которые смеялись держась за животы, над этим абсурдом.
И видел другую картину (в ютубе) где показывают Узбекистан, огромные ряды базара, где каждый что-то продаёт, и нет ни одного полицая, такого нет ни в одном городе РФ, а значит это политика,и все эти патриотичные лозунги,и заявления,лишь ширма.
Родина моя, сводят тебя с ума.
Значит, пока что российские власти раздачу российских паспортов всем азиатам из ЦА и наделение их крепостными и рабами из числа русских в России не планирует. Ну что же, это тоже утешение...
Умник, ты давно в дальнем селе был или работал?
Люди думаешь свои родительские дома там просто так побросали? Реформировали и оптимизировали многих так, что ни дорог, ни работы, ни транспорта, ни школ, ни медпунктов, ни магазинов не стало, а потом и автобусы туда перестали ездить.