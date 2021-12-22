Минсельхоз РФ намерен привлечь граждан Узбекистана для работы в АПК

13:28 22.12.2021

Минсельхоз РФ планирует распространить практику привлечения граждан Узбекистана в строительстве на аграрно-промышленный комплекс (АПК).

"Минсельхоз России считает, целесообразным осуществить участие в пилотном проекте с целью привлечения граждан Узбекистана для трудовой деятельности у российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере агропромышленного комплекса в количестве 1 108 человек с увеличением предельной численности, установленной пилотным проектом", - цитирует "Интерфакс" пояснительную записку к проекту постановления правительства.

Наиболее зависимыми от привлечения иностранной рабочей силы отраслями АПК являются овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность, уточняется в документе.