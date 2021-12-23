Цены на газ в Европе обвалились на 20%
Европейский газ резко потерял в цене на торгах 23 декабря. Котировки январского фьючерса в самом ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах снизились на 20,9% и на 13:38 мск торговались на отметке €136,8 за МВт·ч, или $1627 за 1 тыс. куб. м (по текущему курсу), говорят данные биржи ICE.
Цены на голубое топливо корректируются после того, как они сильно выросли два дня назад. По итогам торгов стоимость фьючерсов на газ достигла $2136 за 1 тыс. куб. м (€180,34 за MWh). В течение вторника цена поднималась до $2220 (€187,47). Предыдущий рекорд в $1900 был установлен на торгах 6 октября.
Газ дешевеет на фоне новости о том, что американские и австралийские суда, доставляющие сжиженный газ в Азию, меняют курс в середине пути и следуют в Европу. На протяжении большей части этого года газ доставлялся потребителям КНР, Японии и Южной Кореи. В настоящее время хранилища в этих странах заполнены, и владельцы СПГ разворачивают суда, чтобы заработать на высоких ценах на газ в Европе, поясняет газета Financial Times.
Ранее скачок цены на голубое топливо произошел на фоне сообщений о том, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа», идущему через Польшу, сначала остановилась, а потом развернулась в обратную сторону. Поводом для роста котировок также могли быть похолодание в Европе и неопределенность с запуском «Северного потока — 2».
Комментарии читателей Оставить комментарий
может ведь и подорваться на мине второй мировой.
Ну если быть честным Газпром основную прибыль по долгосрочным контрактам получает, а не по биржевой лихорадке !
Так это Газпром с Вовой , про в три дорога , откуда такая глупость ? Газ торгуется по рыночной цене . А вот то что очередная "многоходовочка" рухнула и клиент уезжает , гипс снимают ясно как день . Еще яснее будет к весне , когда спрос и цена упадет , а предложения останутся. Газпрому останется только щелкать ...но не в первый раз и к миллиардным убыткам не привыкать , да и Российский народ богатеет не по дням а по часам , с радостью снова покроет все убыики.
газовозы шли в азию. газ в ЕС дороже чем в Азии . газовозы развернули в ЕС. цена в ЕС ниже чем в Азии. газовозы развернули в Азию. цена в ЕС вверх... газавозы в...и так туда сюда. туда сюда...успевай только стриги капусту
Газовоз это не труба,можно и развернуть.