Евросоюз потребовал от России 290 млрд евро из-за политики импортозамещения
Евросоюз потребовал от России 290 миллиардов евро за политику импортозамещения. В претензии, направленной во Всемирную торговую организацию (ВТО), представители ЕС утверждают, что Москва таким образом «дискриминировала» европейские товары.
«С 2015 года Россия постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и льгот. Экономический эффект для компаний ЕС очень значителен. В 2019 году стоимость опубликованных тендеров государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей, что составляет около 290 миллиардов евро, что эквивалентно 21% ВВП России», — приводит URA.RU фрагмент заявления на официальном сайте Европейской комиссии.
По мнению Евросоюза, российские компании, связанные с государством, получают необоснованные преференции. Они подают заявки на участие в тендерах, занижая стоимость на 15-30%. Однако если компания выигрывает тендер, заказчик обязан выплатить ей полную стоимость. Евросоюз считает, что из-за снижения цен на 15% иностранные компании рассматриваются «менее благоприятно».
Также ЕС возмутило разрешение, которое российская компания должна получать для закупки машиностроительной продукции за рубежом. Его выдает Комиссия по импортозамещению РФ. Однако для закупки отечественного оборудования оно не требуется. Евросоюз считает, что это разрешение также нарушает законодательство ВТО.
Ранее в нарушении норм ВТО Россию обвинили США. Американский торговый представитель Кэтрин Тай заявила, что Москва нарушает нормы организации, предоставляя преференции для товаров и услуг собственного производства, расширяя госконтроль над экономикой и ужесточая торговые рестрикции. По ее словам, это ставит американских рабочих и бизнесменов в менее выгодное положение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Предмет иска,типа дама не допускаем меня до своего тела,а я хочу вот!"Ты виноват,что хочется мне кушать"
Такие как ты,"владельцы" инсайдерской информации про всё, пели тут недавно про начало наступления России 25 декабря!Хе-хе
Ты лучше удивляйся зачем ты родился! Не надо тут рассказывать про западные суды!
Ответ - нет. Разработчик и производитель Спутника-V не сертифицированы должным образом в соответствии с ISO. А это очень непростая процедура, касающаяся к тому же всех смежников.
Сознание...в мире 500 млн психически больных и ещё больше в пороговом состоянии по данным источников...у скольких скрытые мерцательные ,сезонные проявленния вообще никто не считал..про ситуационные групповые,массовые психозы у млн сот подумать страшно..