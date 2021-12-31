Как ваша компания может использовать онлайн трансляции?
Как компании использовать трансляции?
Онлайн-трансляции многие считают сложным делом. Но чтобы выйти в прямой эфир, достаточно иметь недорогой смартфон или веб-камеру для ноутбука. Подобный инструмент можно использовать не только в развлекательных целях, но и в бизнесе. С помощью трансляции можно рассказать потенциальным клиентам о своем продукте или услуге, провести дистанционное обучение для сотрудников. В этом вам помогут специалисты - https://www.comdi.com/
В основном подобный инструмент используется только в малом бизнесе. Очевидных плюсов множество. Главный – практически бесплатное расширение целевой аудитории. Крупные компании подобные возможности предпочитают игнорировать, из-за чего делают большую ошибку. Компании могут использовать прямые трансляции в разных целях. Самый очевидный вариант – увеличить аудиторию зрителей на том или ином оффлайн-мероприятии. При этом компания может сэкономить на аренде большого помещения, которое могло бы вместить всех желающих зрителей. С помощью прямых трансляций можно проводить корпоративное обучение. Вариант станет выгодным для крупных компаний, которые имеют несколько офисов в разных регионах. Создается видео копия обучающего урока, которая сохраняется в библиотеку. В дальнейшем к ней предоставляется повторный доступ. Обучение организовывается не только для сотрудников, в процесс можно вовлечь потенциальных клиентов и подписчиков. С помощью трансляции можно не только доказать свою экспертность в том или ином вопросе, но и продемонстрировать, как пользоваться конкретным продуктом.
Какое нужно оборудование для проведения онлайн трансляции?
Для проведения трансляции потребуется минимум оборудования:
- Смартфон или ноутбук с камерой. Не нужно изначально закупать дорогостоящее профессиональное оборудование. Первые трансляции помогут понять, ваше ли это направление. Если данную сторону рынка захочется осваивать, тогда можно улучшать оборудование. Минус дешевого оборудования – нет возможности настраивать качество. В качестве дополнительного оборудования можно приобрести объективы для смартфона, стабилизаторы, штативы и прочие аксессуары.
- Качественный звук. Зрители готовы прощать низкокачественное изображение, но они не будут мириться с плохим звуком. На рынке есть несколько вариантов недорогих петличных микрофонов. В дальнейшем можно будет заменить их на студийные микрофоны, которые будут передавать зрителям весь тембр вашего голоса.
- Освещение. Главного героя трансляции должно быть видно.
Полезные советы для проведения онлайн трансляции для компании
Чтобы повысить качество трансляции, следуйте советам:
- Не надевайте белую одежду в кадр. Если камера работает на автоматических настройках, картинка будет затемнена. Зеленый цвет нежелателен в случае работы с хромакеем.
- Уберите с тела дополнительные украшения, они будут создавать посторонние звуки при движении рук и голову.
- Внедряйте интерактив. Зрителям будет куда интереснее смотреть контент, если они будут принимать в нем участие.
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