Как ваша компания может использовать онлайн трансляции?

Как ваша компания может использовать онлайн трансляции - полезные советы для проведения онлайн трансляции

Как компании использовать трансляции?

Онлайн-трансляции многие считают сложным делом. Но чтобы выйти в прямой эфир, достаточно иметь недорогой смартфон или веб-камеру для ноутбука. Подобный инструмент можно использовать не только в развлекательных целях, но и в бизнесе. С помощью трансляции можно рассказать потенциальным клиентам о своем продукте или услуге, провести дистанционное обучение для сотрудников. В этом вам помогут специалисты -  https://www.comdi.com/

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В основном подобный инструмент используется только в малом бизнесе. Очевидных плюсов множество. Главный – практически бесплатное расширение целевой аудитории. Крупные компании подобные возможности предпочитают игнорировать, из-за чего делают большую ошибку. Компании могут использовать прямые трансляции в разных целях. Самый очевидный вариант – увеличить аудиторию зрителей на том или ином оффлайн-мероприятии. При этом компания может сэкономить на аренде большого помещения, которое могло бы вместить всех желающих зрителей. С помощью прямых трансляций можно проводить корпоративное обучение. Вариант станет выгодным для крупных компаний, которые имеют несколько офисов в разных регионах. Создается видео копия обучающего урока, которая сохраняется в библиотеку. В дальнейшем к ней предоставляется повторный доступ. Обучение организовывается не только для сотрудников, в процесс можно вовлечь потенциальных клиентов и подписчиков. С помощью трансляции можно не только доказать свою экспертность в том или ином вопросе, но и продемонстрировать, как пользоваться конкретным продуктом.

Какое нужно оборудование для проведения онлайн трансляции?

Для проведения трансляции потребуется минимум оборудования:

  1. Смартфон или ноутбук с камерой. Не нужно изначально закупать дорогостоящее профессиональное оборудование. Первые трансляции помогут понять, ваше ли это направление. Если данную сторону рынка захочется осваивать, тогда можно улучшать оборудование. Минус дешевого оборудования – нет возможности настраивать качество. В качестве дополнительного оборудования можно приобрести объективы для смартфона, стабилизаторы, штативы и прочие аксессуары.
  2. Качественный звук. Зрители готовы прощать низкокачественное изображение, но они не будут мириться с плохим звуком. На рынке есть несколько вариантов недорогих петличных микрофонов. В дальнейшем можно будет заменить их на студийные микрофоны, которые будут передавать зрителям весь тембр вашего голоса.
  3. Освещение. Главного героя трансляции должно быть видно.

Полезные советы для проведения онлайн трансляции для компании

Чтобы повысить качество трансляции, следуйте советам:

  1. Не надевайте белую одежду в кадр. Если камера работает на автоматических настройках, картинка будет затемнена. Зеленый цвет нежелателен в случае работы с хромакеем.
  2. Уберите с тела дополнительные украшения, они будут создавать посторонние звуки при движении рук и голову.
  3. Внедряйте интерактив. Зрителям будет куда интереснее смотреть контент, если они будут принимать в нем участие.
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