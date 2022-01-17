В Росстате окончательно потеряли совесть

Занимательная арифметика прокремлевских счетоводов плохо кончится. В этом году Росстат начнет по-новому считать инфляцию — гарант дал задание вернуть её к целевому уровню в 4%. Вернут, благо, опыт есть. «Нарисовать» можно всё, что угодно. Похоже, это и есть та самая «собственная экономическая модель», иных мыслей как-то нет

8,4% годовых — такая инфляция, по мнению Росстата, зафиксирована по итогам 2021-го. При этом в отчёте фигурируют и большие цифры роста стоимости ряда товаров, но все они загадочным образом «усредняются» и сходят на нет. Между тем, по мнению ряда экспертов, фактическая инфляция за прошлый год превысила 25%.

Доклад ведомства лежит в открытом доступе, на него можно посмотреть и … удивиться. Например, в числе важных товаров почему-то отсутствует картофель, потребление которого в России составляет около 80 килограммов на душу населения (включая грудных младенцев) в год.

Цена на этот корнеплод выросла в два с лишним раза, то есть на 100−150%, и в расчёте ЧЕСТНОГО индекса инфляции данный показатель дал бы существенную прибавку. Плюс капуста, там плюс 100−200%, и их Росстат не заметил.

Стройматериалы, по данным прокремлевских счетоводов, подорожали на 23,8%. Не в два-три раза и больше, как бы не верь глазам своим. Особенно это касается металла и древесины, да и всего остального, в принципе, тоже. 100−200% росстатовские деятели опять «зажали».

Подорожание топлива обозначено на уровне 8,84%, но почему-то заявлен лишь «бензин автомобильный». Хотя и он де-факто вырос в цене больше, на 10−15% в зависимости от региона. Дизтопливо, на котором работают все грузовики, сельхозтехника и иные машины, подскочило в цене минимум на 15%, причём солидный скачок произошёл уже в предновогодние дни.

Проезд по платным магистралям дорогам вырос в среднем на 15%, на М-11 — почти на 100%! Тоже не считаем?

Очень любопытные цены приводятся по одежде, обуви и прочим тканям, по мнению чиновников, всё подорожало в пределах 2−4%. Не вполовину (50%) и более того, как нам почему-то кажется, а именно так — совсем незаметно. Аналогично по позиции «Электротовары и другие бытовые приборы», где прислужники Кремля увидели рост в 4,42%.

Анализировать остальные росстатовские «перлы» нет смысла, что приказали, то в ведомстве и изобразили. Как говорится, с особым цинизмом, практически плюнув в глаза «уважаемым, панимаешь, рассеянам».

Да, и никакого предновогоднего скачка цен — декабрь к ноябрю — тоже нет. Всё это нам просто кажется, это — неправда.

Кстати, что любопытно и печально. Те же свежие огурцы у нас уже стоят дороже, чем в Германии — около 250 рублей за килограмм и выше! Там же они в среднем обойдутся вам в 2,5 евро за килограмм, по текущему курсу это 220 рублей.

«Огурцы страшно подорожали, пару лет назад они стоили 1,3 евро за килограмм, почти в два раза дороже стали. Это наша немецкая продукция или из соседней Голландии, в принципе, без разницы — еврозона. Почему подорожали понятно. Теплицы надо обогревать, а у нас тут энергетический кризис», — говорит гражданин Германии, наш бывший соотечественник.

В России такого роста тарифов ЖКХ нет. Однако за год огурцы стали более чем вполовину дороже. К чему бы это?

Кстати, вот ещё интересная статистика — выведем наш собственный «огуречный индекс». Цены в РФ и Германии примерно одинаковые, а вот зарплаты — нет. Средняя нетто-зарплата в Германии, то есть после уплаты налогов, за 2020 год составляла 2 583,75 евро в месяц (до уплаты — 3 975 евро). Данных за прошлый год нет, но меньше она не стала. Итак, у нас 230 тысяч рублей, это — тонна с небольшим огурцов. Солидно.

Росстатовская средняя зарплата в РФ — около 55 тысяч рублей. Ещё одна цифра, из-за которой большинство россиян сжимают кулаки. Но даже по таким расчётам получаем всего 220 килограммов огурцов! Де-факто эта самая средняя зарплата составляет около 20 тысяч рублей, на неё мы купим всего 80 килограммов огурцов. Получается, что в России они в 12,5 раза дороже, чем в Германии!

Немцы немецкие и немцы русские там, в Германии, как-нибудь проживут, нам бы их проблемы. Да, местный Росстат там тоже врёт, впрочем, как и по всему миру. Нам интересна ситуация в России.

Ещё минувшей осенью экономист из РАНХиГС Александр Абрамов разработал свой индекс для определения инфляции. Всё по классике — потребительская корзина, рост цен. По последним расчётам получилось 26,1% годовых — в три раза больше, чем нам говорят.

«Реальная продуктовая инфляция, очищенная от искажений методами Росстата, составляет 15−20%. Это не похоже на катастрофу. В мире инфляция. Это реалии. Во имя спасения мировой экономики регуляторы мира вынуждены печатать деньги. И эта ликвидность давит на всё. Денег много, а товаров не хватает», — считает экономист Евгений Коган.

Неправда. Товаров и услуг, которые подорожали бы в РФ меньше чем на 10−15% просто нет, в основном всё стало дороже на 25−50% и более того.

Но интересны не приведённые цифры, а оценки причин. Аналитика, то есть лжеаналитика. Товаров хватает, более того, везде перепроизводство всего. И продовольствия, и металлов, и стройматериалов, одежды, обуви, автомобилей и т. д. Но цены, действительно, растут. А коганы всех стран пытаются запудрить людям мозги, объясняя это естественными причинами.

Деньги, действительно, печатаются, в первую очередь, этим занимается ФРС США. На ничем не обеспеченные зелёные бумажки, которые выпускаются этой частной лавочкой, скупаются реальные активы — заводы, карьеры, шахты, морские суда, электростанции и т. д. Пока доллары принимают к оплате, эту резаную бумагу меняют на материальные ценности. Доллары попадают в оборот, их становится всё больше — вот вам и рост цен. Плюс биржи, спекулянты раздувают «мыльные пузыри», котировки всего, что только есть в природе, идут вверх. Собственно, эти торговые площадки — тоже филиалы ФРС.

Однако отнюдь не все индивидуумы имеют возможность бесконтрольного доступа к халявным финансам, подавляющему большинству жителей планеты приходится зарабатывать деньги. И получается дисбаланс: цены растут, товаров много, а покупательная способность ВСЕХ валют рушится. Инфляция в мировом масштабе, да, не без того.

Данный процесс свидетельствует о кризисе современной капиталистической системы в целом, о её ущербности, вредоносности. Данный момент, что самое удивительное, отметил даже Владимир Путин. И заявил (Сочи, октябрь 2021-го), что Россия берёт курс на отказ от следования либерально-монетаристским установкам, делает ставку на свою собственную экономическую модель, в рамках которой весомую роль будет играть государственное регулирование. Дескать, существующая капиталистическая система в нынешнем виде себя попросту исчерпала, потеряла потенциал для решения ключевых проблем населения Земли.

«Только суверенное, самостоятельное государство может обеспечить интересы граждан», — вещал тогда наш гарант.

Слова, конечно, правильные. Можно было бы добавить, что кризис капиталистической системы стартовал ещё в начале 80-х годов ХХ века. И что от обрушения западную модель экономики спасло лишь ограбление разрушенного Советского Союза. Но сегодня эта подпитка ресурсами, технологиями и людьми уже кончилась, и у буржуев снова настали чёрные времена.

С суверенностью у РФ как-то не очень — из страны выкачиваются ресурсы, туда же уходят деньги, Кремль молчит в тряпочку. Причём молчит уже 22-й год! В смысле не слов, а конкретных дел. Со словами как раз полный порядок, а вот на деле ситуация только ухудшается.

Ни о какой «собственной экономической модели» нет и речи, её никто не разрабатывает, не обсуждает. Страна катится в пропасть, скорость приближения к обрыву растёт.

В этом году Росстат начнет по-новому считать инфляцию — гарант дал задание вернуть её к целевому уровню в 4%. Вернут, благо, опыт есть. «Нарисовать» можно всё, что угодно. Похоже, это и есть та самая «собственная экономическая модель», иных мыслей как-то нет.

Чем всё может кончиться, непонятно. Но ничем хорошим, это факт.

«Веймарская республика со всеми ее идеалами рассматривалась как нечто навязанное врагом, она не сумела завоевать преданность немцев», — писал Уинстон Черчилль в своей книге «Вторая мировая война». В целом на редкость лживое произведение, но кусочки правды там всё равно присутствуют, их при всём желании не скрыть. Кайзеровскую Германию победили предательством, страна минимум не проигрывала войну. Вспомните книги Э.М. Ремарка — Пауль Боймер недоедал, погибал, но не сдавался, фронт держали. А потом всё рассыпалось. Предательство.

У нас было примерно так же. Мы строили светлое будущее, трудились, учились, мечтали, а нас предали. И тоже навязали нам «либерастическую республику». С инфляцией, «олигархами» и ворами во власти. В Германии это закончилось приходом к власти Адольфа Гитлера — в своём большинстве народ его тогда поддержал. Чем закончится у нас?