Мишустин призвал предотвратить рост цен на прдукты и лекарства

Лекарства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ФАС Максимом Шаскольским призвал профильные ведомства продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания, лекарств и стройматериалов и быстро реагировать на изменения цен.

Он в целом отметил, что российская экономика продолжает активно развиваться, несмотря на целый ряд вызовов и ситуацию с пандемией, в том числе с учетом роста заболеваемости из-за "омикрона". "В фокусе постоянного контроля должны находиться в первую очередь все чувствительные для людей и бизнеса сферы. Конечно, прежде всего это вопросы, связанные с ценами на продовольствие, особенно в период их сезонных колебаний, мы это все видим", - приводит слова премьера ТАСС.

Кроме того, Министерству сельского хозяйства РФ вместе с другими профильными ведомствами также поручено ежедневно в усиленном режиме следить за ситуацией с ценами на продукты. 

Председатель правительства отдельно остановился и на теме обеспечения россиян жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами. "На такие препараты приходится примерно 56% рынка всех лекарственных препаратов. Здесь также очень важно держать на постоянном контроле в том числе и цены", - указал премьер.

Мишустин напомнил, что по поручению президента страны правительством чуть более года назад была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.01.2022, 00:10
    Гость: Маузер

    Именем революции цены на продукты стоять.Иначе всем испытанное временем лекарство-к стенке без суда и следствия.

  3. 28.01.2022, 23:50
    Гость: Гость

    Мытарь-мародер, организовавший штрафную экономику, разумеется не догадывался, что деньги от штрафной экономики дают эффект печатного станка. Деньги в бюджет поступают, а продукта нет...

  4. 28.01.2022, 23:45
    Гость: ....ть, да в конце концов

    +руководителем ФАС Максимом Шаскольским= - одни
    евреи кругом, как могут продукты и лекарства не дорожать.
    Пора не ВОСР 2 делать, а антиеврейскую.

  5. 28.01.2022, 23:19
    Гость: Vsbc

    Решили остановить рост цен на продукты и лекарства? Спорим, что у них ничего не получится.
    Что они не делают, не идут дела.
    Видно в понедельник их мама родила...

Все комментарии (16)
Выбор читателей
© KM.RU
Опасный союз: Кудрин и Хуснуллин хотят обезлюдить Россию?
ремль нарывается на «три буквы»: власти решили разыграть фальшивую «русскую карт
Кремль нарывается на «три буквы»: власти решили разыграть фальшивую «русскую карту»
Собаки в питомнике
«А как же люди?»: пока «зоозащитники» воюют с «зооненавистниками», безнадзорные собаки убивают детей
Медведев объяснил, почему на Кубе нет российских военных баз
Избранное
Как приготовить курицу в духовке целиком?
Запрещенные барабанщики «Живой»
Самые популярные острова Эгейского моря
«Русь идёт по своей вечной программе, и никто и ничто не может её свернуть с этого пути»
«Многие связывают визит в Израиль госсекретаря США Майка Помпео с организацией убийства иранского ученого Фахризаде»
Язык тела кошки. Когда кошка счастлива?
Госдума закладывает для граждан «минное поле» из запретов
«Замуровывание всех клапанов»: теневые миллионеры выкрутятся, а мы — вряд ли
Непогода нынче в моде: кому и за что мстят «хляби небесные» на юге России
Ход Небензей. Россия возглавила бунт против «прививочников» в Генассамблее ООН
Жаропонижающие препараты. Чем сбить температуру?