Мишустин призвал предотвратить рост цен на прдукты и лекарства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ФАС Максимом Шаскольским призвал профильные ведомства продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания, лекарств и стройматериалов и быстро реагировать на изменения цен.
Он в целом отметил, что российская экономика продолжает активно развиваться, несмотря на целый ряд вызовов и ситуацию с пандемией, в том числе с учетом роста заболеваемости из-за "омикрона". "В фокусе постоянного контроля должны находиться в первую очередь все чувствительные для людей и бизнеса сферы. Конечно, прежде всего это вопросы, связанные с ценами на продовольствие, особенно в период их сезонных колебаний, мы это все видим", - приводит слова премьера ТАСС.
Кроме того, Министерству сельского хозяйства РФ вместе с другими профильными ведомствами также поручено ежедневно в усиленном режиме следить за ситуацией с ценами на продукты.
Председатель правительства отдельно остановился и на теме обеспечения россиян жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами. "На такие препараты приходится примерно 56% рынка всех лекарственных препаратов. Здесь также очень важно держать на постоянном контроле в том числе и цены", - указал премьер.
Мишустин напомнил, что по поручению президента страны правительством чуть более года назад была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так они и следят и мониторят,вот только ничего не делают.
Именем революции цены на продукты стоять.Иначе всем испытанное временем лекарство-к стенке без суда и следствия.
Мытарь-мародер, организовавший штрафную экономику, разумеется не догадывался, что деньги от штрафной экономики дают эффект печатного станка. Деньги в бюджет поступают, а продукта нет...
+руководителем ФАС Максимом Шаскольским= - одни
евреи кругом, как могут продукты и лекарства не дорожать.
Пора не ВОСР 2 делать, а антиеврейскую.
Решили остановить рост цен на продукты и лекарства? Спорим, что у них ничего не получится.
Что они не делают, не идут дела.
Видно в понедельник их мама родила...