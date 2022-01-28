Мишустин призвал предотвратить рост цен на прдукты и лекарства

20:43 28.01.2022

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ФАС Максимом Шаскольским призвал профильные ведомства продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания, лекарств и стройматериалов и быстро реагировать на изменения цен.

Он в целом отметил, что российская экономика продолжает активно развиваться, несмотря на целый ряд вызовов и ситуацию с пандемией, в том числе с учетом роста заболеваемости из-за "омикрона". "В фокусе постоянного контроля должны находиться в первую очередь все чувствительные для людей и бизнеса сферы. Конечно, прежде всего это вопросы, связанные с ценами на продовольствие, особенно в период их сезонных колебаний, мы это все видим", - приводит слова премьера ТАСС.

Кроме того, Министерству сельского хозяйства РФ вместе с другими профильными ведомствами также поручено ежедневно в усиленном режиме следить за ситуацией с ценами на продукты.

Председатель правительства отдельно остановился и на теме обеспечения россиян жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами. "На такие препараты приходится примерно 56% рынка всех лекарственных препаратов. Здесь также очень важно держать на постоянном контроле в том числе и цены", - указал премьер.

Мишустин напомнил, что по поручению президента страны правительством чуть более года назад была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.