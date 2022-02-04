Россияне оценили масштабы распространения «зарплатного рабства»

13:32 4.02.2022

Большая часть граждан России — 61% — не выбирали зарплатный банк самостоятельно, хотя о возможности сменить его через бухгалтерию знают 81% респондентов. Такие выводы, как пишет РБК, есть в опросе Ассоциации «Финтех».

Исследование проводилось в ноябре-декабре 2021 года. В опросе участвовали представители работодателей (юридические лица) и клиенты банков (физические лица). В общей сложности было проведено более 1,2 тыс. интервью респондентов.

Своим текущим зарплатным банком удовлетворены 55% россиян, низкие оценки своей кредитной организации поставили 17% опрошенных. В то же время примерно 80% не хотели бы менять текущий зарплатный банк. Основными барьерами для смены зарплатного банка россияне назвали:

запрет на смену от работодателя — 45,9%;

нежелание заниматься процедурой смены банка — 26,5%;

непонимание, что именно надо сделать для смены банка — 19,6%;

сложность смены банка — 12,8%;

отсутствие в городе отделений или банкоматов других банков — 12,8%;

наличие кредита или ипотеки в текущем банке — 10,1%.

Также, согласно данным исследования, большая часть работодателей в стране — 57% — для выплаты зарплаты используют лишь один банк. Два банка для этих целей есть у 28% опрошенных, еще 9% используют три и более банка.