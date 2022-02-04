Россияне оценили масштабы распространения «зарплатного рабства»
Большая часть граждан России — 61% — не выбирали зарплатный банк самостоятельно, хотя о возможности сменить его через бухгалтерию знают 81% респондентов. Такие выводы, как пишет РБК, есть в опросе Ассоциации «Финтех».
Исследование проводилось в ноябре-декабре 2021 года. В опросе участвовали представители работодателей (юридические лица) и клиенты банков (физические лица). В общей сложности было проведено более 1,2 тыс. интервью респондентов.
Своим текущим зарплатным банком удовлетворены 55% россиян, низкие оценки своей кредитной организации поставили 17% опрошенных. В то же время примерно 80% не хотели бы менять текущий зарплатный банк. Основными барьерами для смены зарплатного банка россияне назвали:
- запрет на смену от работодателя — 45,9%;
- нежелание заниматься процедурой смены банка — 26,5%;
- непонимание, что именно надо сделать для смены банка — 19,6%;
- сложность смены банка — 12,8%;
- отсутствие в городе отделений или банкоматов других банков — 12,8%;
- наличие кредита или ипотеки в текущем банке — 10,1%.
Также, согласно данным исследования, большая часть работодателей в стране — 57% — для выплаты зарплаты используют лишь один банк. Два банка для этих целей есть у 28% опрошенных, еще 9% используют три и более банка.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Согласен, дружок.
Какие наличные у предприятия? Вся наличка сдаётся, в кассе может оставаться только самый минимум.
Зачем заморачиваться с выдачей налички? Сплошной геморрой.
Вы всерьёз считаете, что кто-то "имеет от этого свой процент"?
Разумеется, банки заинтересованы в расширении клиентуры и объёме операций. Но никто не будет платить, допустим, директору или главбух за подключение к зарплатному проекту. Зачем? Предприятие само в этом заинтересовано и работает обычно с тем банком, где у него рассчётный счёт.
Решается сразу куча проблем, да и в финансовом плане это выгодно для предприятия и работников. Разумеется, всегда могут найтись не вполне адекватные работники, которые в любых действиях администрации видят ущемление своих прав. Так им никто не может запретить получать зарплату в любом банке по его выбору на карту, или наличкой в кассе, если это предусмотрено трудовым договором.
Нет никакого "зарплатного рабства". Есть только косность части "электората", по Вашему выражению.
Тем, кого обслуживает банк, кого загоняют по определенным причинам в к.либо кредитную организацию, да, тем в основном по барабану(не считая лишения их права выбора). А вот тем, кто загоняет электоратную массу в банки и имеет от этого свой процент, тем далеко не по барабану.
да. Основная причина это "запрет на смену от работодателя". Т.е. работодатели "дружат" с конкретными собственниками банков на выгодных для их личных условиях. И в основном это крупные предприятия и бюджетные учреждения. Узаконили банковскую дань. Казалось бы когда у предприятия есть наличные так почему не выдать зарплату работникам наличными. Так нет нужно прогнать через банк и оставить там приличную дань за несколько начатий по клавиатуре.