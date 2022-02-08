И стыдно, и смешно: почему наша страна импортирует навоз

13:24 8.02.2022

Российском сельскому хозяйству не хватает многого, в том числе, и навоза. Видимо, поэтому закупки иностранных «удобрений животного (растительного) происхождения» в последние два года засекречены

Но начнем с семян – тоже занятие не для слабонервных, судя по материалам недавнего очередного заседания Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Общий вывод: состояние селекции и семеноводства в стране – угроза не только для продовольственной, но и для национальной безопасности. Россия скоро будет в тотальной зависимости от импорта семян.

Как информировал председатель комиссии сенатор Алексей Майоров (цитирую по изложению на официальном сайте Совета Федерации): «В части селекции сельскохозяйственных культур из 9 запланированных подпрограмм в период 2017–2021 годы реализовывались только 2 (картофель и сахарная свекла), а 7 подпрограмм не приняты до настоящего времени и пока непонятны прогнозы по срокам их принятия».

Но если подпрограмма по картофелю «реализовывалась», то почему, по его же словам, «показатель доли семян иностранной селекции в объеме высеянных по картофелю постоянно растет - с 54 процентов в 2017 году до 65,2 процента в 2021 году. Необходимо также отметить, что импорт семян картофеля вырос в 2021 на 80,4 процента по сравнению с 2020 годом».

А теперь – прелюбопытнейший момент. Если не сказать иначе.

На заседании, в числе других, выступала председатель комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова.

А отчет о проделанной работе по селекции и семеноводству делал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

То есть у нас за селекцию и семеноводство отвечает министерство науки и высшего образования? Наряду с заботой об институтах и университетах.

Кто не верит, может почитать приказ по ведомству от 27 ноября 2019 года № 1307 «Об организации в министерстве высшего и среднего образования Российской Федерации работы по рассмотрению вопросов о создании селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров в области сельского хозяйства».

То есть министерство науки и образования отвечает не только за семена растений, но и за качество оплодотворения сельскохозяйственных животных.

Надо полагать, за навоз все-таки отвечает министерство сельского хозяйства. С ним, с навозом, тоже длинная история. Еще со времен СССР. В информационном пространстве ходит рассказ радиофизика, ныне профессора Делавэрского (США) университета Сергея Лопатина о том, как он, будучи аспирантом, в 1975 году случайно обнаружил в материалах Госкомитета по науке и технике документ, из которого следовало:

«СССР, помимо станков и телевизоров, закупал в Голландии около 100 тысяч тонн навоза в год!.. Много лет спустя, уже во время перестройки, я рассказал эту историю одному из виднейших российских агрохимиков, вице-президенту ВАСХНИЛ Василию Минееву. Он раскрыл мне тайну этих поставок. Из-за ядерных взрывов в атмосфере, которые СССР практиковал на своей территории до 1963 года, из-за индустриального загрязнения, из-за использования ДДТ и диоксин-содержащих соединений, огромные территории СССР были загрязнены выше всякой меры и тяжелыми металлами, и такими радиоактивными изотопами, как стронций-90 с периодом полураспада 29 лет. Значительная часть этих веществ, объяснял мне академик, высасывается из почвы растениями, а потом концентрируется в навозе и молоке животных, этими растениями питающихся. Если такой навоз использовать в качестве удобрения, то концентрация вредных веществ в плодах и корнеплодах еще увеличивается, и вместе с ними и молоком коров попадает на наш с вами стол. Экологически чистый навоз из Голландии поступал в хозяйства, производящие сельскохозяйственную продукцию для высокого начальства».

Да, растительные и животные продукты для высших персон выращивались в особых совхозах. И на тамошние поля завозили только заграничный чистый навоз. Однако по поводу «загрязнения навоза» академик был прав лишь частично. Дело не только во «внешнем загрязнении». Любой навоз годится на удобрения, если… Но об этом – потом.

Полагаю, навоз все-таки находится в ведении министерства сельского хозяйства. Так, в 2018 году на Всероссийской грибной конференции говорилось, что навоз для приготовления компоста приходится приобретать за границей. Директор департамента растениеводства в Минсельхозе Петр Чекмарев признался журналистам: «Мне, честно говоря, стыдно, что мы компост, по сути навоз, который можем у себя в России произвести, везем из-за рубежа. Это, конечно, глубоко неправильно».

Выращивание грибов – частный случай. А навоз требовался всегда и везде. Всегда и везде с ним были проблемы. Хотя его у нас много. Даже очень. Статья заместителя директора по науке Белгородского института «Агротех» А.С. Белышева так и называлась - «Утонет ли Россия в навозе?»

Навоза много, а толку – мало. Навоз и без внешних загрязнений, сам по себе, может быть и отравой, и благом для здоровья населения. Смотря как с ним обращаться. Все зависит от хозяйственной деятельности. Но у нас десятилетиями, с советских времен – одно и то же. 15 лет назад Белышев писал в упомянутой статье:

«Навоз и помет – такая же продукция предприятия, как и молоко, мясо, яйцо, и не менее выгодная, только эта продукция требует переработки… Он превращается в органическое удобрение, так необходимое земледельцам, и может составить конкуренцию минеральным удобрениям и даже вовсе заменить их… Современная наука, как отечественная, так и зарубежная, предлагает сегодня широкий спектр технологий и оборудования… Производство обеззараженных и обезвреженных органических удобрений приобретает важное значение в вопросах повышения плодородия почвы, охраны природы, сохранения здоровья животных, здоровья населения и рентабельности производства. К сожалению, этот аспект ускоренного развития животноводческих предприятий забыли отразить в проекте «Развитие АПК», и денег на это проектом не предусмотрено».

Зато есть деньги на закупку навоза за границей? В небольших количествах. Для каких-то отдельных хозяйств?

В 2019 году Российская Федерация импортировала «удобрений животного (растительного) происхождения» на 621 тысячу долларов. Понятно, для нас это не деньги. Мы ведь привыкли считать (чужие) деньги на миллионы и миллиарды. Однако учтем, что отходы жизнедеятельности коров, бычков, свиней, лошадей и кур – все-таки не бриллианты, и цена на них – поменьше.

Примечательно, что в 2019 году закупки иностранного навоза в ценовом выражении, в сравнении с 2018 годом, выросли почти в 2 раза. Сведения о 2020 и 2021 годах на специализированном сайте об экспорте и импорте обозначены словом «скрыто».

Засекретили?

Автор: Сергей Баймухаметов