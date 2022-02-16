Минтруд оценил доход работающих пенсионеров в 66 тыс. рублей в месяц
Средний совокупный доход работающих пенсионеров составляет около 66 тыс. рублей в месяц, а их пенсия — 14 тыс., сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РФ.
«Средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров — 14 тыс. рублей. При этом, по данным Пенсионного фонда России, совокупный доход работающих пенсионеров (страховая пенсия и заработная плата), в среднем составляет порядка 66 тыс. рублей ежемесячно», — рассказали в министерстве.
При этом средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022-м составляет почти 19 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Глупости извергать. Человек проработал 5, 10, 15, 20 и более на одном месте. Работу свою выполняет хорошо и после выхода на пенсию. Да не один работодатель его не уволит, если конечно не полныый даун.
То это чудо. Пенсионеров тупо выдавливают.
Нет, просто и незатейливо ВЫДАВЛИВАЮТ на пенсию. А там, будучи в пролете, ищи себе любые вакансии!
Но у кадровиков вакансии возрастных сразу в корзину.
Метода измерения средней температуры по больнице. Очередной треп с подачи премьера Мишустина.
Страшно далеки всёпропальщики от народа. Живут в своём мирке, созданном из клише, где по улицам бегают медведи, пьяные русские ходя с калашами и пенсионеры метут дворы.