Минтруд оценил доход работающих пенсионеров в 66 тыс. рублей в месяц

Пенсионерки

Средний совокупный доход работающих пенсионеров составляет около 66 тыс. рублей в месяц, а их пенсия — 14 тыс., сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РФ.

«Средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров — 14 тыс. рублей. При этом, по данным Пенсионного фонда России, совокупный доход работающих пенсионеров (страховая пенсия и заработная плата), в среднем составляет порядка 66 тыс. рублей ежемесячно», — рассказали в министерстве.

При этом средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022-м составляет почти 19 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2022, 19:56
    Гость: Харэ

    Глупости извергать. Человек проработал 5, 10, 15, 20 и более на одном месте. Работу свою выполняет хорошо и после выхода на пенсию. Да не один работодатель его не уволит, если конечно не полныый даун.

  3. 16.02.2022, 19:47
    Гость: после выхода на пенсию, автоматом начинает получать зарплату

    Нет, просто и незатейливо ВЫДАВЛИВАЮТ на пенсию. А там, будучи в пролете, ищи себе любые вакансии!
    Но у кадровиков вакансии возрастных сразу в корзину.

  4. 16.02.2022, 19:45
    Гость: Антиукр

    Метода измерения средней температуры по больнице. Очередной треп с подачи премьера Мишустина.

  5. 16.02.2022, 19:21
    Гость: Ушанка, водка, балалайка

    Страшно далеки всёпропальщики от народа. Живут в своём мирке, созданном из клише, где по улицам бегают медведи, пьяные русские ходя с калашами и пенсионеры метут дворы.

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