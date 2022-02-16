Минтруд оценил доход работающих пенсионеров в 66 тыс. рублей в месяц

13:36 16.02.2022

Средний совокупный доход работающих пенсионеров составляет около 66 тыс. рублей в месяц, а их пенсия — 14 тыс., сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РФ.

«Средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров — 14 тыс. рублей. При этом, по данным Пенсионного фонда России, совокупный доход работающих пенсионеров (страховая пенсия и заработная плата), в среднем составляет порядка 66 тыс. рублей ежемесячно», — рассказали в министерстве.

При этом средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022-м составляет почти 19 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.