Валерия Шнякина заподозрили в мошенничестве

14:38 22.02.2022

Валерия Николаевича Шнякина снова заподозрили в мошенничестве - журналисты представили возможные мошеннические схемы и методы "работы" экс-сенатора Совета Федерации России.

Раскрыты вероятные мошеннические схемы и методы "работы" экс-сенатора Совета Федерации России и бывшего заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Валерия Николаевича Шнякина и его окружения.

Издание со ссылкой на материалы СМИ описывает ряд эпизодов из «дела Шнякиных». Напомним, что в настоящее время на бывшего парламентария подано коллективное обращение в Генеральную прокуратуру РФ по поводу его деятельности в Нижегородской области.

Местные активисты считают, что бывший член Совета Федерации в нарушение закона приватизировал выданную ему в свое время служебную квартиру в центре города, а затем задешево продал ее собственной дочери. Речь идет о квартире, расположенной по адресу улица Гоголя, дом 17. Площадь апартаментов превышает 97 квадратных метров, а ее рыночная стоимость по оценкам экспертов составляет 25 миллионов рублей. При этом в частных беседах с журналистами Валерий Шнякин не скрывает, что сделка, на которой он получил приличный доход, состоялась. По его словам, он купил эту недвижимость за 5 млн рублей.

«Близкие к Шнякину люди отмечают: экс-чиновник знал, что подобная сделка незаконна», - пишет издание. Журналистам также удалось выяснить подробности о роде деятельности дочери Валерия Николаевича – Екатерины Смирновой (Шнякиной), которая в настоящее время владеет указанной квартирой на улице Гоголя, и тут также не обошлось без странностей.

По данным источника, близкого к семье Шнякиных-Смирновых, она нигде не работает и проводит своеобразные чайные церемонии, а также женские тренинги личностного роста на базе некоего Международного сообщества «PRO Женщин». При этом дочь Валерия Шнякина Екатерина Валерьевна позиционирует себя как психолог, хотя не имеет данного профильного образования, и неясно знают ли в данной организации детали другой жизни своего коуча. Не обошли стороной журналисты и другого члена семьи Валерия Шнякина - Олега Вячеславовича Смирнова, зятя Валерия Шнякина, которого связывает со Шнякиным-старшим подозрительная история с обанкротившейся строительной компанией ООО "ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ" - о чем сообщает издание Полит.ру.

Авторы расследования не исключают версии, что Олег Смирнов и Валерий Шнякин намерено "закредитовали" организацию, чтобы в ситуации банкротства успеть из нее вовремя выйти и заблаговременно вывести средства. "Вероятно, экс-сенатор является неофициальным покровителем строительной компании своего зятя Олега Вячеславовича Смирнова ООО "ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ", которая получила на полмиллиарда рублей государственных контрактов и объявила себя банкротом", - говорится в материалах СМИ. Стоит отметить, что ранее Валерия Шнякина и его родственника, Олега Вячеславовича, в публичном поле называли не иначе как "нижегородскими решалами": они якобы не стесняются силовых методов давления на местных предпринимателей, выбивая из них различные "долги".

"В Генеральную прокуратуру, МВД, Следственный комитет уже подано несколько обращений от депутатов Государственной думы, сенаторов, членов Общественной палаты России, в которых они простят проверить информацию и принять соответствующие меры", - приводит цитату издание МК. Напомним, что ранее сенаторы Совета Федерации уже подавали заявления в правоохранительные органы по подозрениям, что, находясь на государственной службе, Валерий Николаевич Шнякин скрывал незаконно полученные доходы. И вот теперь данная история приобрела новые повороты.