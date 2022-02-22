США запретят торговлю с ДНР и ЛНР

00:25 22.02.2022

Вашингтон ожидал от России заявления о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и введет против них ограничения, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в отношении так называемых украинских регионов ДНР и ЛНР", — цитирует заявление Белого дома РИА Новости.

Джен Псаки добавила, что в ближайшее время американская администрация объявит о "дополнительных мерах".

"Для ясности: эти меры отделены от тех стремительных и суровых экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами на случай дальнейшего вторжения России на Украину", — заключила представитель Белого дома.

В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.