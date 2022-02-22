США запретят торговлю с ДНР и ЛНР
Вашингтон ожидал от России заявления о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и введет против них ограничения, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в отношении так называемых украинских регионов ДНР и ЛНР", — цитирует заявление Белого дома РИА Новости.
Джен Псаки добавила, что в ближайшее время американская администрация объявит о "дополнительных мерах".
"Для ясности: эти меры отделены от тех стремительных и суровых экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами на случай дальнейшего вторжения России на Украину", — заключила представитель Белого дома.
В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
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введут эти санкции у них не останется козырей и у России будут развязаны руки на Украине.
а обещали адские санкции, и даже ни одного олигарха из РФ, не тронули.
Столько возможностей у США воздействовать на РФ экономически, а выбрали самый безрезультатный.
Что снится нашим ворогам -
Нам это, брат, без разницы,
Так засандалим по рогам,
Что дым пойдёт со всех сторон.
Припев:
Эгей, эгей,
Мы в бронетранспортере,
Эгей, эгей,
И танки наши быстры.
Обыкновенная фигня
Все их поползновения -
У нас что люди, что броня
Крепки до обалдения.
На ихнюю истерику
Пойдём могучим строем,
Колумб открыл Америку -
А мы её закроем!