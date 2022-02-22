США запретят торговлю с ДНР и ЛНР

Вашингтон ожидал от России заявления о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и введет против них ограничения, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в отношении так называемых украинских регионов ДНР и ЛНР", — цитирует заявление Белого дома РИА Новости.

Джен Псаки добавила, что в ближайшее время американская администрация объявит о "дополнительных мерах".

"Для ясности: эти меры отделены от тех стремительных и суровых экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами на случай дальнейшего вторжения России на Украину", — заключила представитель Белого дома.

В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.02.2022, 01:03
    Гость: Если они

    введут эти санкции у них не останется козырей и у России будут развязаны руки на Украине.

  2. 22.02.2022, 00:47
    Гость: Не густо,

    а обещали адские санкции, и даже ни одного олигарха из РФ, не тронули.
    Столько возможностей у США воздействовать на РФ экономически, а выбрали самый безрезультатный.

  3. 22.02.2022, 00:42
    Гость: Ю. Понюшкин

    Что снится нашим ворогам -
    Нам это, брат, без разницы,
    Так засандалим по рогам,
    Что дым пойдёт со всех сторон.

    Припев:

    Эгей, эгей,
    Мы в бронетранспортере,
    Эгей, эгей,
    И танки наши быстры.

    Обыкновенная фигня
    Все их поползновения -
    У нас что люди, что броня
    Крепки до обалдения.

    На ихнюю истерику
    Пойдём могучим строем,
    Колумб открыл Америку -
    А мы её закроем!

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