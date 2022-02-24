"Транзит российского газа через Украину продолжается в штатном режиме"

11:35 24.02.2022

Транзит российского газа через Украину идет в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в "Газпроме".

"Транзит идет штатно, по сравнению со вчерашним днем заявка выросла, 23 февраля было 60 млн куб. м, сегодня - 83 млн куб. м", - сообщили в российской компании.

Данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, который принимает транзитный поток с Украины, подтверждают час за часом продолжение поставок.