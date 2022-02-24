Транзит российского газа через Украину продолжается в штатном режиме

Газпром

Транзит российского газа через Украину идет в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в "Газпроме".

"Транзит идет штатно, по сравнению со вчерашним днем заявка выросла, 23 февраля было 60 млн куб. м, сегодня - 83 млн куб. м", - сообщили в российской компании.

Данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, который принимает транзитный поток с Украины, подтверждают час за часом продолжение поставок.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2022, 16:38
    Гость: Гость

    В нацистскую Германию тоже шли поезда с зерном и другими товарами до 2 часов ночи 22 июня 1941 года. Все повторяется?

  2. 24.02.2022, 16:36
    Гость: blog2038,.

    "Транзит российского газа через Украину продолжается в штатном режиме"
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    Пока действует, маршрут последнего российского газопровода в Европу будет самой безопасной территорией в Украине.

  5. 24.02.2022, 14:25
    Гость: Русский

    ...теперь ГТС станет собственностью Газпрома.
    А какие -же немцы дураки. Сп-2 больше России не нужен ибо Газпром станет главным хабом в Европе!.

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