Транзит российского газа через Украину продолжается в штатном режиме
Транзит российского газа через Украину идет в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в "Газпроме".
"Транзит идет штатно, по сравнению со вчерашним днем заявка выросла, 23 февраля было 60 млн куб. м, сегодня - 83 млн куб. м", - сообщили в российской компании.
Данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, который принимает транзитный поток с Украины, подтверждают час за часом продолжение поставок.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В нацистскую Германию тоже шли поезда с зерном и другими товарами до 2 часов ночи 22 июня 1941 года. Все повторяется?
"Транзит российского газа через Украину продолжается в штатном режиме"
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Пока действует, маршрут последнего российского газопровода в Европу будет самой безопасной территорией в Украине.
и все стает на свои места \кто и с кем воюет\
Думают о своих европейских "партнерах". Договора нарушать не хотят.
...теперь ГТС станет собственностью Газпрома.
А какие -же немцы дураки. Сп-2 больше России не нужен ибо Газпром станет главным хабом в Европе!.