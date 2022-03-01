В России создан штаб оперативный штаб по противодействию санкциям,

14:46 1.03.2022

Созданный оперативный штаб по противодействию санкциям возглавит премьер-министр России Михаил Мишустин, его заместителями будут первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава кабмина напомнил, что с 2018 года работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.

"Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба. Руководить ее работой буду лично, моими заместителями станут Андрей Рэмович Белоусов и Сергей Семенович Собянин", - приводит слова Мишустина ТАСС.

Белоусов будет курировать вопросы макроэкономического характера, выработку мер на федеральном уровне, Собянин будет отвечать за координацию оперативных решений на региональном уровне, пояснил глава правительства.