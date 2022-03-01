В России создан штаб оперативный штаб по противодействию санкциям,

Михаил Мишустин

Созданный оперативный штаб по противодействию санкциям возглавит премьер-министр России Михаил Мишустин, его заместителями будут первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава кабмина напомнил, что с 2018 года работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.

"Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба. Руководить ее работой буду лично, моими заместителями станут Андрей Рэмович Белоусов и Сергей Семенович Собянин", - приводит слова Мишустина ТАСС.

Белоусов будет курировать вопросы макроэкономического характера, выработку мер на федеральном уровне, Собянин будет отвечать за координацию оперативных решений на региональном уровне, пояснил глава правительства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.03.2022, 19:54
    Гость: Похоже

    Что если бы санкций небыло то их надо было придумать. Удобный повод распилить бабло.

  3. 01.03.2022, 19:27
    Гость: Абдула

    И к гадалке обращаться не надо, чтобы увидеть, что под предлогом "противодействия санкциям" произойдёт грандиозный распил бабла. Никто из означенных персон никогда в своей жизни ничего не создавал, а только присваивал, как раньше говорили, средства в особо крупных размерах. Вот этим привычным делом они и займутся. А чтобы не возникало вопросов, в доле будут лица, стоящие повыше указанных персон. Так что, кому война, а кому - мать родна.

  5. 01.03.2022, 18:38
    Гость: Наебилину

    и её команду арестовать и повесить за змену родине- воровство 700 лярдов зеленых и перегон за бугор, где эти бабки как будто заморозили и гейропа успешно используют для покупки вооружения для укров....

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