В России создан штаб оперативный штаб по противодействию санкциям,
Созданный оперативный штаб по противодействию санкциям возглавит премьер-министр России Михаил Мишустин, его заместителями будут первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава кабмина напомнил, что с 2018 года работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.
"Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба. Руководить ее работой буду лично, моими заместителями станут Андрей Рэмович Белоусов и Сергей Семенович Собянин", - приводит слова Мишустина ТАСС.
Белоусов будет курировать вопросы макроэкономического характера, выработку мер на федеральном уровне, Собянин будет отвечать за координацию оперативных решений на региональном уровне, пояснил глава правительства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что если бы санкций небыло то их надо было придумать. Удобный повод распилить бабло.
ССС начнёт антисанкционную перекладку плитки и бордюров.
Наши кого назначить!
И к гадалке обращаться не надо, чтобы увидеть, что под предлогом "противодействия санкциям" произойдёт грандиозный распил бабла. Никто из означенных персон никогда в своей жизни ничего не создавал, а только присваивал, как раньше говорили, средства в особо крупных размерах. Вот этим привычным делом они и займутся. А чтобы не возникало вопросов, в доле будут лица, стоящие повыше указанных персон. Так что, кому война, а кому - мать родна.
... а как это еврей против евреев ?
и её команду арестовать и повесить за змену родине- воровство 700 лярдов зеленых и перегон за бугор, где эти бабки как будто заморозили и гейропа успешно используют для покупки вооружения для укров....