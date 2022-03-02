Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка
Дочерние группы Сбербанка в Европе столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников. Кроме того, из-за предписания Центрального банка стало невозможным осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние структуры. Банк принял решение уйти с европейского рынка, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление банка.
«При этом дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам»,— сообщил Сбербанк. Уход не затронет «дочку» банка в Швейцарии, так как она не относится к Sberbank Europe.
В Чехии Сбербанк приостановил работу отделений 25 февраля. Утверждалось, что сотрудники подверглись нападениям, а клиенты были агрессивными из-за несогласия с военной операцией России на Украине. Отмечается, что в одном из отделений была пресечена попытка устроить погром.
Комментарии читателей Оставить комментарий
он с вас не снял...
Дать пендаля нежеланному гостю всегда считалось за благо.Или ты у себя дома разную шваль тоже терпишь? Ведь Сбер третьесортный банк по всем показателям.И уж своим братом этих хапуг я не считаю никак.Сбер - жирует на наши деньги,да ещё проценты за каждый перевод снимает,даже за оплату ЖКУ.При эттом получает дотации из бюджета.
туда ему и дорога - пускай вообще разорится.
Зато теперь Сбер вернёт все деньги в РФ и будет повежливее с клиентами.Да и вообще станет более ориентирован на россиян,а не на Европу.До этого вели себя как зажратый феодал,так как сидят на дотациях от государства.Посмотрим что будет сейчас.
А просто, тебя Греф выпнули