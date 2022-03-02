Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка

© KM.RU, Илья Шабардин

Дочерние группы Сбербанка в Европе столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников. Кроме того, из-за предписания Центрального банка стало невозможным осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние структуры. Банк принял решение уйти с европейского рынка, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление банка.

«При этом дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам»,— сообщил Сбербанк. Уход не затронет «дочку» банка в Швейцарии, так как она не относится к Sberbank Europe.

В Чехии Сбербанк приостановил работу отделений 25 февраля. Утверждалось, что сотрудники подверглись нападениям, а клиенты были агрессивными из-за несогласия с военной операцией России на Украине. Отмечается, что в одном из отделений была пресечена попытка устроить погром.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.03.2022, 20:07
    Гость: Странно

    Дать пендаля нежеланному гостю всегда считалось за благо.Или ты у себя дома разную шваль тоже терпишь? Ведь Сбер третьесортный банк по всем показателям.И уж своим братом этих хапуг я не считаю никак.Сбер - жирует на наши деньги,да ещё проценты за каждый перевод снимает,даже за оплату ЖКУ.При эттом получает дотации из бюджета.

  4. 02.03.2022, 20:02
    Гость: Добрый знак

    Зато теперь Сбер вернёт все деньги в РФ и будет повежливее с клиентами.Да и вообще станет более ориентирован на россиян,а не на Европу.До этого вели себя как зажратый феодал,так как сидят на дотациях от государства.Посмотрим что будет сейчас.

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