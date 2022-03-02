ЦБ заморозил выплаты по акциям и бондам для иностранцев

12:34 2.03.2022

Центробанк принял меры для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с финансового рынка. В частности, регулятор постановил, что российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов и других выплат по ценным бумагам, но в адрес нерезидентов выплат не будет.

«<...> Банк России направил предписание, которым временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг. Кроме того, направлено предписание депозитариям и регистраторам о запрете проводить операции списания российских ценных бумаг по счетам иностранных инвесторов, а также о приостановлении передачи им выплат по этим ценным бумагам», - цитирует РБК сообщение ЦБ.

Регулятор также пояснил, что «эмитенты вправе принимать решение о выплате дивидендов, осуществлении иных выплат по ценным бумагам и перечислять их в учетную систему», но самих выплат в адрес иностранных клиентов не будет. «Это касается и ОФЗ», - добавили в Банке России.

При этом ранее сообщалось, что в России подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход иностранных инвесторов из российских активов.