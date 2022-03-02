ЦБ заморозил выплаты по акциям и бондам для иностранцев
Центробанк принял меры для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с финансового рынка. В частности, регулятор постановил, что российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов и других выплат по ценным бумагам, но в адрес нерезидентов выплат не будет.
«<...> Банк России направил предписание, которым временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг. Кроме того, направлено предписание депозитариям и регистраторам о запрете проводить операции списания российских ценных бумаг по счетам иностранных инвесторов, а также о приостановлении передачи им выплат по этим ценным бумагам», - цитирует РБК сообщение ЦБ.
Регулятор также пояснил, что «эмитенты вправе принимать решение о выплате дивидендов, осуществлении иных выплат по ценным бумагам и перечислять их в учетную систему», но самих выплат в адрес иностранных клиентов не будет. «Это касается и ОФЗ», - добавили в Банке России.
При этом ранее сообщалось, что в России подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход иностранных инвесторов из российских активов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
нет никакого "инвестиционного климата". Это все либерастическая туфта.
И право собственности нигде не гарантируется, как и честный объективный суд.
это либерастические побасенки, рассказываемые исключительно для того, пока их слушают, раскрыв рот наивные аборигены, можно ловко грабить их территории и их самих.
Давайте будем вместе радовать,что из-за хорошей погоды апрельский фьючерс на газ резко подешевел...до 2226 баков.Широкая публика в Европе не разделяет Ваш оптимизм по поводу 5000.Впрочем,каждый имеет право выбора-холод или голод.
очень хочется услышать от тебя конкретные примеры инвестиций в предприятия на территории России.
с начала 50х не помню, чтобы народ запада страдал из за железного занавеса с СССР.Врали нам все и Хрущь и Брежнев и все последующие что вот вот развалятся уже прогнили,а жить все хуже становится русскому народу.Ротенберги те не парятся.
А в чём трагедия ? Да хоть 5000 - и так продаёте по контракту. А лето рядом и другие страны имеют газ. Давайте будем лучше вместе радоваться как рушится ваша энергономика.