Руслан Хасбулатов: Всё может быть хуже, чем в 90-ые

17:20 9.03.2022

«Социальное расслоение очень велико, богатые люди давно сбежали, прямо скажем, сбежали со своими деньгами, они не страдают, а вся тяжесть опять ложится на самых бедных. Средний класс только-только начал появляться, но первый удар пришелся по нему»

С каждым днем все чаще можно услышать от экономистов, что на нас двигается со скоростью поезда "новый 1998 год", рассуждают уже о вероятности дефолта. Рубль продолжает слабеть, на хождение валюты накладываются очередные ограничения, часть резервов, около 300-400 млрд долларов, видимо, потеряна, а государственный долг обваливается, доходность 5-летних ОФЗ взлетела до 22% годовых - и это антирекорд со времен 1998 г.

Мы обсудили угрозу дефолта с последним председателем Верховного Совета РСФСР, экономистом Русланом Хасбулатовым. Он признал, что ситуация очень опасная и, судя по всему, нашим гражданам придется экономить: "Не расходовать, не надо пытаться бежать в магазины и скупать там все, все равно не купишь".

При этом, по его мнению, меры ЦБ по введению временного порядка обращения наличной валюты до 9 сентября у большинства граждан России, которые не имеют ни рублевых, ни долларовых накоплений, попросту вызывают злорадство.

— Руслан Имранович, ситуация в экономике, кажется, не слишком хорошая, мягко говоря. Возможен ли дефолт, как вы считаете?

— В России разворачивается такая ситуация, что, к сожалению, не будет лучше, а раз лучше не будет, значит, будет хуже. А что делает правительство? Оно делает все возможное, видимо, что можно сделать в такой обстановке, и его возможности ограничены. Все радуются, точнее неинформированная часть — а это примерно 95% населения, — что нефть продается, газ продается. Но ведь эти деньги не поступают в Россию, они поступают, условно говоря, в те кассы на Западе, которые заблокированы, и использовать их невозможно?

— И как оцениваете действия Набиуллиной?

— Набиуллина постаралась за несколько дней перевести валютные запасы почему-то в Европу — расследование началось по этому поводу или нет? Она заслуживает этого, ее деятельность заслуживает серьезного расследования. Обсуждают это на передачах по телевидению, говорят, что она же не знала. А что, Генеральный штаб должен ей сообщить: "Вот, вы знаете, мы начинаем спецоперацию, вы там посмотрите..."? Она что, не видит обстановку? Не только она, там же многотысячный коллектив, советники, якобы, один лучше другого — что они, не видят? Они на Луне живут?

— А что она должна была предпринять?

— Надо было поскорее из-за бугра переводить золотовалютные запасы в страну. Этот вопрос заслуживает очень большого интереса со стороны следственных органов.

— А где выступления Мишустина, что делает правительство, на ваш взгляд?

— У правительства возможности, к сожалению, не очень велики, и, по-моему, правительство пытается делать все, что может. По крайней мере, я так вижу эту ситуацию.

— А что касается экономики? Какие аналогии могут быть — с 1998 годом?

— С экономикой плохо, и аналогий здесь нет, невозможно сравнивать. Дефолт знаменитый при Ельцине 1998 года был вызван неумными действиями властей, но в данном случае весь мир ополчился против нас и пытается задушить. И у нас возможностей не так уж и много, чтобы сопротивляться успешно. Поэтому нашим гражданам придется в общем-то экономить, не расходовать, не надо пытаться бежать в магазины и скупать там все, все равно не купишь всего, что будет надо, не запасешься, только панику создадим, так что я тоже не советую ажиотаж поддерживать. Нужно спокойно, рассудительно относиться к своим сбережениям, если они есть, но у большинства их и нет. 75% населения живет от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии, каких-то больших денег и нет.

— И тем более в долларах, сейчас введен запрет на снятие, элиты в панике, но большинство россиян не имели таких счетов…

— Да какие там счета? Люди, наоборот, злорадствуют, мне кажется. Большинство точно злорадствует по поводу переживаний обладателей долларовых счетов, мол, так вам и надо. Социальное расслоение очень велико, богатые люди давно сбежали, прямо скажем, сбежали со своими деньгами, они не страдают, а вся тяжесть опять ложится на самых бедных. А ведь средний класс только-только начал появляться, но первый удар пришелся по нему и по беднякам, по тем, кто живет от зарплаты к зарплате, по нашему собрату, по профессорам, мы живем только на зарплату. А есть 10-15% верхушки, которая обеспечена всем, которые громче всех кричат, что они живут наиболее благополучно, это те, кто изо всех сил сейчас пытаются обосновать верность экономической политике.

— Как мы могли подготовиться к таким событиям?

— Сколько раз говорили — 20 лет, четверть века, и я, и мои коллеги-экономисты, мы все время говорили — давайте приступим к диверсификации, уже слово это забыли, это же и есть то, о чем говорят сейчас — импортозамещение. Ну, хорошо, Путин об этом сказал несколько лет назад, а кто исполнил? Его же министры, крупные корпорации слушают, все поддерживают и ничего не делают, абсолютно ничего.

Такой расхлябанной управленческой структуры, как у нас, по-моему, нет нигде — ни в Латинской Америке, ни в Африке. Совершенно безответственно. Приходится бедным людям за их огрехи, грубые ошибки расплачиваться. Я давал интервью за несколько дней до известных событий, большое интервью, я говорил, что Путину надо избавиться от ста тысяч управленцев и заменить их новыми. Я переживаю страшно по поводу этой ситуации, в общем-то, настроение плохое, прямо скажем.

— То есть ситуацию нельзя сравнить с 90-ыми?

— Нет, не сравнить. И в Советском Союзе никогда такого не было, чтобы весь мир ополчился.

— Прогнозы неутешительные?

— Я делаю неутешительные прогнозы. Конечно, мы не пропадем, но бед будет очень много.

— А могут ли быть политические волнения?

— Ну, а как же? Конечно! Политические волнения всегда бывают спонтанными, по большей части их никто не планирует, это потом начинают историки, политики выдумывать, искать заговоры и так далее. И Февральскую революцию никто не готовил, Ленин даже из Швейцарии думал уехать в Америку, писал своим близким, что материальная жизнь совсем плоха, не могу содержать семью, вот пригласили в какой-то американский университет, надо ехать, в России революцией и не пахнет. Он что, готовил здесь переворот? Конечно, нет.

Такие социальные волнения случаются спонтанно, на фоне неурядиц. Но я совершенно точно знаю, что они возникают как следствие социальной и экономической, прочей политики властей. Не хотите потрясений — не создавайте условий. А то стоят в телеэкране чиновники или депутаты, говорят, мол, не надо раскачивать лодку, а сами миллиардеры. Так ты же сам создаешь ее, воруешь из казны, творишь несправедливость кругом.

— Резюмируя, можно говорить о том, что дефолт — это вполне реальная угроза сейчас?

— Не дай бог, но всё может идти к этому.

Автор: Александр Назаров

