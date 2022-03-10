Потанин: конфискация активов зарубежных компаний отбросит Россию в 1917 год

22:57 10.03.2022

К вопросу о конфискации предприятий тех фирм, которые объявили об уходе с российского рынка, надо подходить очень осторожно, считает глава "Норникеля" Владимир Потанин.

"Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага – глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много десятилетий", - приводит его слова "Интерфакс".

"Решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность", - заявил он.

"Случаи национализации – то есть выкупа предприятий у владельца и последующее обращение их в государственную собственность – в новейшей истории известны. Это более цивилизованный подход, который, как правило, применяется для реструктуризации целых отраслей, часто с последующей приватизацией. Поэтому не уверен, насколько сегодня целесообразно говорить о национализации активов зарубежных компаний", - сказал он.

По мнению Потанина, более адекватной мерой является предложение Минэкономразвития – ввести внешнее управление на таких предприятиях. "Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям – избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам", - полагает Потанин.

Экономические меры России в ответ на ограничения, вызванные ситуацией вокруг Украины, должны быть прагматичными и нацеленными на сохранение позиций на рынках, считает глава "Норникеля".

"Считаю очень важным, чтобы в нынешней ситуации ответные экономические меры России были выверенными, прагматичными и не привели к дополнительным трудностям для отечественной экономики. На фоне во многом иррациональных и даже истеричных событий на мировых рынках мы должны выглядеть солидно и хладнокровно, и наши усилия должны быть направлены не на то, чтобы "хлопнуть дверью", а на сохранение экономических позиций России на тех рынках, которые мы так долго осваивали", - заявил Потанин.

"Это касается, к примеру, вопросов экспорта российской продукции. Не секрет, что многие государства используют санкции в том числе как инструмент в конкурентной борьбе. Было бы неправильно, если бы Россия своими действиями способствовала достижению ими этих целей", - считает он.

"Напротив – если нас "выдавливают" с рынков, то мы должны стараться удержаться на них, а не добровольно отказываться от своего участия", - заключил глава "Норникеля".