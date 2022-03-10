Потанин: конфискация активов зарубежных компаний отбросит Россию в 1917 год
К вопросу о конфискации предприятий тех фирм, которые объявили об уходе с российского рынка, надо подходить очень осторожно, считает глава "Норникеля" Владимир Потанин.
"Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага – глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много десятилетий", - приводит его слова "Интерфакс".
"Решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность", - заявил он.
"Случаи национализации – то есть выкупа предприятий у владельца и последующее обращение их в государственную собственность – в новейшей истории известны. Это более цивилизованный подход, который, как правило, применяется для реструктуризации целых отраслей, часто с последующей приватизацией. Поэтому не уверен, насколько сегодня целесообразно говорить о национализации активов зарубежных компаний", - сказал он.
По мнению Потанина, более адекватной мерой является предложение Минэкономразвития – ввести внешнее управление на таких предприятиях. "Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям – избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам", - полагает Потанин.
Экономические меры России в ответ на ограничения, вызванные ситуацией вокруг Украины, должны быть прагматичными и нацеленными на сохранение позиций на рынках, считает глава "Норникеля".
"Считаю очень важным, чтобы в нынешней ситуации ответные экономические меры России были выверенными, прагматичными и не привели к дополнительным трудностям для отечественной экономики. На фоне во многом иррациональных и даже истеричных событий на мировых рынках мы должны выглядеть солидно и хладнокровно, и наши усилия должны быть направлены не на то, чтобы "хлопнуть дверью", а на сохранение экономических позиций России на тех рынках, которые мы так долго осваивали", - заявил Потанин.
"Это касается, к примеру, вопросов экспорта российской продукции. Не секрет, что многие государства используют санкции в том числе как инструмент в конкурентной борьбе. Было бы неправильно, если бы Россия своими действиями способствовала достижению ими этих целей", - считает он.
"Напротив – если нас "выдавливают" с рынков, то мы должны стараться удержаться на них, а не добровольно отказываться от своего участия", - заключил глава "Норникеля".
Комментарии читателей Оставить комментарий
итоги приватизации. Вернуть недра народу.
Око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб.
А в какой год отбросили Россию потанины в 90-е годы?
..мешает патологическая жадность, характерная всем упырям олигархам.
...к сожалению не деза.