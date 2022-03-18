Генпрокуратура проверит рост цен на продукты и средства гигиены
Генпрокуратура начала проверку фактов необоснованного роста цен на некоторые продукты, бытовую химию и средства гигиены.
Экспертная группа по пресечению деятельности картелей при Генпрокуратуре ранее получила сообщения о росте цен на куриные яйца, ряд других продуктов питания, предметы бытовой химии и средства личной гигиены.
«Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких как Ozon и др.)», — цитирует РБК сообщение ведомства.
В связи с этим Генпрокуратура поручила региональным прокурорам проверить деятельность юридических лиц.
Проверка ведется по поручению генпрокурора Игоря Краснова.
За две недели с начала жестких западных санкций рост цен в России превысил 4%: с 5 по 11 марта они поднялись на 2,1%, неделей ранее — на 2,2%, подсчитал ранее Росстат. Сильнее всего дорожают импортируемые товары, в том числе бытовая техника — телевизоры, пылесосы и т.п.
Из продуктов за первую полную неделю марта больше всего подорожал сахар — на 12,8% в среднем по стране. С начала 2022 года эта позиция выросла в цене на 20,4%.
В отдельных регионах сахар исчез с полок магазинов, Федеральная антимонопольная служба связала это «с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями» и организовала внеплановую антикартельную проверку крупнейших производителей сахара.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В России резко вырос спрос на и антидепрессанты - аптеки сообщают об увеличении их продаж на 53%.
Вспомнился старый анекдот:
— Здравствуйте, мне нужны антидепрессанты.
— А у вас есть рецепт?
— А что, паспорта гражданина РФ уже недостаточно?
Сегодня на митинге Путин, говоря о Донбассе, процитировал Библию: "Нет большей любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих".
Ковальчук, Сечин, Ротенберг.
По их финансовую состоянию он их сильно любит.
Прибежали, посчитали, взяли и ушли.....ВСЁ!!!
Не надо разводить бюрократию. Идите прямо к путину и спросите почему он как президент довёл страну до нищеты. Вместо того что бы делать всё для того что бы народ, который его выбрал, жил счастливо он его толкает в нищету.
Вот пусть ответит на этот вопрос. А то сейчас начнёте вешать лапшу народу на уши. То Госдеп виноват, то бандеровцы, то Навальный. А на самом беле виноват тот кто у руля. Куда рулит туда и плывёт корабль под названием Россия.
чтобы на туалетную бумагу не посылали. Домофон этого не перенесет. А и где, кстати он? Никто не в курсе?