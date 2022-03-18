Генпрокуратура проверит рост цен на продукты и средства гигиены

© KM.RU, Петр Чайников

Генпрокуратура начала проверку фактов необоснованного роста цен на некоторые продукты, бытовую химию и средства гигиены.

Экспертная группа по пресечению деятельности картелей при Генпрокуратуре ранее получила сообщения о росте цен на куриные яйца, ряд других продуктов питания, предметы бытовой химии и средства личной гигиены.

«Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких как Ozon и др.)», — цитирует РБК сообщение ведомства.

В связи с этим Генпрокуратура поручила региональным прокурорам проверить деятельность юридических лиц.

Проверка ведется по поручению генпрокурора Игоря Краснова.

За две недели с начала жестких западных санкций рост цен в России превысил 4%: с 5 по 11 марта они поднялись на 2,1%, неделей ранее — на 2,2%, подсчитал ранее Росстат. Сильнее всего дорожают импортируемые товары, в том числе бытовая техника — телевизоры, пылесосы и т.п.

Из продуктов за первую полную неделю марта больше всего подорожал сахар — на 12,8% в среднем по стране. С начала 2022 года эта позиция выросла в цене на 20,4%.

В отдельных регионах сахар исчез с полок магазинов, Федеральная антимонопольная служба связала это «с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями» и организовала внеплановую антикартельную проверку крупнейших производителей сахара.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2022, 18:01
    Гость: Странно

    В России резко вырос спрос на и антидепрессанты - аптеки сообщают об увеличении их продаж на 53%.
    Вспомнился старый анекдот:

    — Здравствуйте, мне нужны антидепрессанты.
    — А у вас есть рецепт?
    — А что, паспорта гражданина РФ уже недостаточно?

  2. 18.03.2022, 17:56
    Гость: Реалии

    Сегодня на митинге Путин, говоря о Донбассе, процитировал Библию: "Нет большей любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих".
    Ковальчук, Сечин, Ротенберг.
    По их финансовую состоянию он их сильно любит.

  4. 18.03.2022, 17:28
    Гость: Думаю так

    Не надо разводить бюрократию. Идите прямо к путину и спросите почему он как президент довёл страну до нищеты. Вместо того что бы делать всё для того что бы народ, который его выбрал, жил счастливо он его толкает в нищету.
    Вот пусть ответит на этот вопрос. А то сейчас начнёте вешать лапшу народу на уши. То Госдеп виноват, то бандеровцы, то Навальный. А на самом беле виноват тот кто у руля. Куда рулит туда и плывёт корабль под названием Россия.

  5. 18.03.2022, 17:19
    Гость: Главное,

    чтобы на туалетную бумагу не посылали. Домофон этого не перенесет. А и где, кстати он? Никто не в курсе?

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