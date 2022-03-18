Генпрокуратура проверит рост цен на продукты и средства гигиены

16:21 18.03.2022

Генпрокуратура начала проверку фактов необоснованного роста цен на некоторые продукты, бытовую химию и средства гигиены.

Экспертная группа по пресечению деятельности картелей при Генпрокуратуре ранее получила сообщения о росте цен на куриные яйца, ряд других продуктов питания, предметы бытовой химии и средства личной гигиены.

«Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких как Ozon и др.)», — цитирует РБК сообщение ведомства.

В связи с этим Генпрокуратура поручила региональным прокурорам проверить деятельность юридических лиц.

Проверка ведется по поручению генпрокурора Игоря Краснова.

За две недели с начала жестких западных санкций рост цен в России превысил 4%: с 5 по 11 марта они поднялись на 2,1%, неделей ранее — на 2,2%, подсчитал ранее Росстат. Сильнее всего дорожают импортируемые товары, в том числе бытовая техника — телевизоры, пылесосы и т.п.

Из продуктов за первую полную неделю марта больше всего подорожал сахар — на 12,8% в среднем по стране. С начала 2022 года эта позиция выросла в цене на 20,4%.

В отдельных регионах сахар исчез с полок магазинов, Федеральная антимонопольная служба связала это «с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями» и организовала внеплановую антикартельную проверку крупнейших производителей сахара.