РФ отсрочила Белоруссии погашение обязательств по госкредитам на 5-6 лет
Минск и Москва договорились об отсрочке погашения обязательств Белоруссии по госкредитам перед Россией на пять-шесть лет, заявил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.
"Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет", - цитирует Селиверстова "Интерфакс".
По его словам, перенос сроков позволит в данный момент "не отвлекать ресурсы" на обслуживание Минском своих обязательств перед партнерами из России. Глава Минфина Белоруссии добавил, что стороны договорились направить взаимные платежи на меры, которые позволят сторонам улучшить торговлю обеих стран "в санкционный период".
Комментарии читателей Оставить комментарий
А если от России- ничего не нужно, как и не нужна сама Россия. Единственная просьба - чтобы шла Россия......
недоумки, как можно за лояльность кремлю получать все что хочешь газ и нефть по внутрероссийским ценам и не платить по кредитам. А там через 5 лет уже и режим в кремле сменится и вообще возвращать ничего не прийдется. Потом включить дурачка и сказать мы ничего не брали кто и что давал не знаем.