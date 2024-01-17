В России впервые за полгода подешевели куриные яйца

В России впервые с конца июня прошлого года подешевели куриные яйца, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

С 10 по 15 января цены на товар опустились на 0,2 процента. Последний раз в прошлом году они снижались на неделе с 20 по 26 июня — на 0,36 процента.

По данным ведомства, с начала 2024-го яйца подорожали на 0,58 процента. В прошлом году их стоимость выросла на 61,35 процента, в том числе за декабрь — на 18,17 процента.

В Ассоциации компаний розничной торговли рассказали РИА Новости, что цены на яйца стабилизируются у производителей. Как сообщил агентству председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, ассоциация рассчитает на их готовность обсуждать долгосрочные контракты, которые помогут нивелировать сезонную волатильность цен.

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