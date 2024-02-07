Главный для российских импортеров банк Китая остановил все расчеты с РФ
Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания, предприниматель, закупающий в Китае оборудование для станков, рассказал, что изначально, в декабре, в Chouzhou его уведомили об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями. Но несколько недель спустя менеджер банка сообщил о полном прекращении расчетов с Россией вне зависимости от продукции или валюты платежа.
Chouzhou стал основным расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягкого комплаенса и географического расположения – его штаб-квартира находится в г. Иу, одном из главных логистических узлов китайского экспорта в Россию.
Остановка расчетов ввиду почти наступившего китайского Нового года означает, что логистический коллапс почти неминуем – вывезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных дней (официально они продлятся с 10 по 17 февраля).
Пока такие проблемы можно считать временными, на период китайского Нового года, но с весьма небольшими шансами, что возможности возобновятся после него, считают эксперты. Поэтому реально после Нового года российским контрагентам надо будет думать о других вариантах для расчетов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
он будет продолжать с ней торговать а не воевать.Как и с ЕС.
Такого кризиса, как сейчас, Поднебесная не знала со времен культурной революции Мао. С начала года падение главных акций китайских компаний на биржах Гонконга и Токио достигло 6 трлн. $. Чудовищная безработица, особенно среди молодежи. Такого числа иммиграционных запросов в США, Канаду, Австралию от молодых китайских специалистов не было уже давно.
Причин много. Тут и явный перегиб в ковидную пору -- по сути всё население страны было посажено под двухлетний домашний арест! И левацкие закидоны от Си, рынок не любит когда его пытаются контролировать по-госплановски. Но и, скажем так, позитивно-нейтральная позиция Пекина по российской СВО тоже китайской экономике не помогает -- санкции достают и её тоже.
Так что, думаю, начнут китайские товарищи постепенно завязывать с этой позитивностью. Своя рубашка к телу ближе.
Фантастические «достижения» в науке, технике и экономике, падение курса рубля и взлёт цен, небывалые в истории России «успехи» в СВО, деквалификация трудовых кадров, стремительное вымирание нации и многое-многое другое автоматически приводят к тому, что от нас отворачиваются те, кто ещё вчера нам хоть как-то по инерции симпатизировал. Нет сомнения в том, что если Лукашенко по тем или иным причинам отойдёт от власти, Белоруссия тут же примкнёт к общей Европе. Так, может, врагов нужно искать не вне России, а внутри её, раз она дошла до такого состояния? Или целью мудрецов от «реформ» является не только тотальное ограбление народа и разграбление России, но и её ликвидация?
Есть дельное предложение - посылайте в Китай газ а они будут посылать по этой трубе назад анкеты с юанями. Есть только проблема - как пустить поток в обратном направлении. Но вы что-нибудь придумаете.
всех переиграл