Главный для российских импортеров банк Китая остановил все расчеты с РФ

08:52 7.02.2024

Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания, предприниматель, закупающий в Китае оборудование для станков, рассказал, что изначально, в декабре, в Chouzhou его уведомили об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями. Но несколько недель спустя менеджер банка сообщил о полном прекращении расчетов с Россией вне зависимости от продукции или валюты платежа.

Chouzhou стал основным расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягкого комплаенса и географического расположения – его штаб-квартира находится в г. Иу, одном из главных логистических узлов китайского экспорта в Россию.

Остановка расчетов ввиду почти наступившего китайского Нового года означает, что логистический коллапс почти неминуем – вывезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных дней (официально они продлятся с 10 по 17 февраля).

Пока такие проблемы можно считать временными, на период китайского Нового года, но с весьма небольшими шансами, что возможности возобновятся после него, считают эксперты. Поэтому реально после Нового года российским контрагентам надо будет думать о других вариантах для расчетов.