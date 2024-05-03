«Киевская площадь» Года Нисанова создаст в Москве аналог рынка «Фуд Сити»

12:20 3.05.2024

В Москве может появиться аналог крупного продуктового рынка «Фуд Сити», расположенного в Новой Москве. Для этих целей ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, развивающая этот проект, приобретает почти за 1,7 млрд руб. в столичном районе Выхино два торговых центра, на базе которых и будет создан очередной кластер по продаже продуктов питания, пишет «Коммерсант». Эксперты, впрочем, считают, что планам могут помешать обременения, которые есть у участков под объектами.

Торговые центры «Драйв» и «Скарабей» общей площадью почти 50 тыс. кв. м и 3,3 га под ними расположены на 8-м км МКАД в районе Выхино на юго-востоке Москвы. Победителем торгов по продаже этих ТЦ стало ООО «Скарабей», владельцем которого выступает Мардахай Юшваев: в базе его электронная почта указана с доменом торгового центра «Европейский», которым владеет ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. В группе подтвердили «Коммерсанту», что приобрели объект для дальнейшего развития концепции продуктового рынка «Фуд Сити», которую компания сейчас развивает в Новой Москве.