«Киевская площадь» Года Нисанова создаст в Москве аналог рынка «Фуд Сити»
В Москве может появиться аналог крупного продуктового рынка «Фуд Сити», расположенного в Новой Москве. Для этих целей ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, развивающая этот проект, приобретает почти за 1,7 млрд руб. в столичном районе Выхино два торговых центра, на базе которых и будет создан очередной кластер по продаже продуктов питания, пишет «Коммерсант». Эксперты, впрочем, считают, что планам могут помешать обременения, которые есть у участков под объектами.
Торговые центры «Драйв» и «Скарабей» общей площадью почти 50 тыс. кв. м и 3,3 га под ними расположены на 8-м км МКАД в районе Выхино на юго-востоке Москвы. Победителем торгов по продаже этих ТЦ стало ООО «Скарабей», владельцем которого выступает Мардахай Юшваев: в базе его электронная почта указана с доменом торгового центра «Европейский», которым владеет ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. В группе подтвердили «Коммерсанту», что приобрели объект для дальнейшего развития концепции продуктового рынка «Фуд Сити», которую компания сейчас развивает в Новой Москве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Киевская площадь? Очень хорошо. Хотя давно нужно было обратить внимание на наши центральные старые торговые дома ГУМ и ЦУМ и ихних реальных хозяев. Почему например бизнес-аренда ГУМа олигархом-евреем Куснировичем окутана глубочайшей государственной тайной?
Начало 90-х. Москва в руках Лужкова(Кац).
Начало империи Черкизон и расцвет Еврейской общины Москвы.
Государство в государстве. Горско-еврейские кланы в Еврейской Слободе? Нет это Москва, столица еврейского бизнеса. В Кремле и Правительстве почти нет русских.
В Тель-Авиве им давно бы дали по рукам за воровство и лицемерие. И только здесь в Москые эти аферисты чувствуют себя во всей своей красе.
Молодец. Узнаю наших по почерку. Здорово у тебя получается запутывать этих русских.
Деньги огромные. И опять торговля и рынки. На все легко получают разрешения от Мэрии Москвы. Черкизон N2. Еврейские мульти-миллионеры Мардахай Юшваев, Год Нисанов и Зарах Илиев, как и их предшественник Тельман Исмаилов бывшие совладельцы Черкизовского рынка являются также владельцами нескольких крупных объектов в Москве - ТЦ "Европейский", гостиниц "Украина" и "Славянская", мебельного центра "Гранд", рынка "Садовод", торговый комплекс "Лотос-сити". С ними в доле другие мультимиллионеры-евреи Аркадий и Борис Ротенберги.