ЕС не переведет РФ доходы от замороженных активов и после снятия санкций

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В Официальном журнале ЕС опубликовано расширенное решение Совета ЕС, согласно которому Европейский союз не намерен переводить России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций. Совет постановил не относить российские доходы к суверенным активам. Решение вступит в силу 23 мая.

"Неожиданные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку России в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции",— цитирует документ "Коммерсант". Совет ЕС решил, что доходы от резервов России "не относятся к суверенным активам, поэтому нормы защиты суверенных активов к ним неприменимы". Под неожиданными и чрезвычайными доходами Совет ЕС подразумевает доход, накапливающийся благодаря ограничительным мерам.

Пресс-служба представительства России при Евросоюзе назвала решение Совета ЕС воровством, заявив, что «последствия созданного прецедента будут иметь непредсказуемый характер» для Евросоюза. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.05.2024, 22:23
    Гость: Проклятая Европа!

    Ограбила, нахалка. Но нас не испугаешь. Не будем больше вывозить в Европу. Будем вывозить в Азию. Там братья не обманут.

  2. 22.05.2024, 22:09
    Гость: русский

    так как до европы ему как до луны

    ///////

    Вот здесь не могу с тобой не согласиться - между Россией и нынешней Европой действительно лежит пропасть - в первую очередь культурная/духовная.

Все комментарии (45)
Выбор читателей
Делимханов заявил, что сбежавшую чеченку вернут семье
Уссурийску волость требуют — для «совместного освоения»
Сбежавшая от родни чеченка попросила ее не искать и оставить в покое
Священник упрекнул белгородцев в отсутствии «молитвенного ажиотажа»
Избранное
«Дикая армия» Владимира Путина. Туристы с автоматом на шее
Веня Д'ркин «Донецкая бобина» (2 CD)
Кинопремьера «Адам и Ева»: последние люди на Земле
ОтQRкодить всех!
E.S.T. «Терапия для души» (CD + открытка + 2 наклейки + медиатор)
Дельфин, 22 июля, арт-кластер «Красный Октябрь»
«Никто в России не пытается ликвидировать главную территориальную проблему – административное устройство государства по национально-территориальному принципу»
Действуй! feat. Читмил «Не удержать тебя за руку» (интернет-сингл)
«Пикник», 22 января, «Крокус Сити Холл»
Клячин против Скоча — делаем ставки?!
Содержание и уход за морскими свинками
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации