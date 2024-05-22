ЕС не переведет РФ доходы от замороженных активов и после снятия санкций

13:06 22.05.2024

В Официальном журнале ЕС опубликовано расширенное решение Совета ЕС, согласно которому Европейский союз не намерен переводить России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций. Совет постановил не относить российские доходы к суверенным активам. Решение вступит в силу 23 мая.

"Неожиданные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку России в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции",— цитирует документ "Коммерсант". Совет ЕС решил, что доходы от резервов России "не относятся к суверенным активам, поэтому нормы защиты суверенных активов к ним неприменимы". Под неожиданными и чрезвычайными доходами Совет ЕС подразумевает доход, накапливающийся благодаря ограничительным мерам.

Пресс-служба представительства России при Евросоюзе назвала решение Совета ЕС воровством, заявив, что «последствия созданного прецедента будут иметь непредсказуемый характер» для Евросоюза.