ЕС не переведет РФ доходы от замороженных активов и после снятия санкций
В Официальном журнале ЕС опубликовано расширенное решение Совета ЕС, согласно которому Европейский союз не намерен переводить России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций. Совет постановил не относить российские доходы к суверенным активам. Решение вступит в силу 23 мая.
"Неожиданные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку России в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции",— цитирует документ "Коммерсант". Совет ЕС решил, что доходы от резервов России "не относятся к суверенным активам, поэтому нормы защиты суверенных активов к ним неприменимы". Под неожиданными и чрезвычайными доходами Совет ЕС подразумевает доход, накапливающийся благодаря ограничительным мерам.
Пресс-служба представительства России при Евросоюзе назвала решение Совета ЕС воровством, заявив, что «последствия созданного прецедента будут иметь непредсказуемый характер» для Евросоюза.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ограбила, нахалка. Но нас не испугаешь. Не будем больше вывозить в Европу. Будем вывозить в Азию. Там братья не обманут.
так как до европы ему как до луны
///////
Вот здесь не могу с тобой не согласиться - между Россией и нынешней Европой действительно лежит пропасть - в первую очередь культурная/духовная.
вас сильно огорчает, что европейское ворье облопошило росийское ворье?
бабло выводили не дураки, они и не планировали их возвращать обратно.
а мы газку подкинем и нефтепродуктов ,пусть знают не наших.