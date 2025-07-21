При рождении ребенка семьи смогут претендовать на кредитные каникулы

18:50 21.07.2025

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, которая позволит семьям при рождении первого ребенка в некоторых случаях претендовать на льготный режим по кредиту, пишет "Российская газета".

Согласно закону о потребительском кредите, заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до 6 месяцев, в течение которого он вправе не вносить платежи по такому договору. Также в течение льготного периода запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обеспечивающего исполнение обязательств по договору потребительского кредита или займа, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Под трудной жизненной ситуацией понимается ряд обстоятельств. Например, снижение среднемесячного дохода заемщика более чем на 30 процентов. Еще одним обстоятельством является проживание заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации.

Предлагаемый законопроект расширяет перечень трудных жизненных ситуаций еще одним обстоятельством: рождение или усыновление заемщиком первого ребенка с одновременным снижением его среднемесячного дохода на 20%. При этом размер регулярной выплаты по кредитному договору должен составлять не менее 40% от среднемесячного дохода заемщика.

"В этом случае заемщик будет вправе обратиться к кредитору с требованием в течение 180 календарных дней с даты рождения ребенка. При этом льготный период может составить до 18 месяцев. Однако начиная с седьмого месяца на остаток долга будут начисляться проценты. Дополнительно устанавливается, что заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода прекратить действие льготного периода, уведомив кредитора об этом", - уточнил председатель правления АЮР.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, для 39% опрошенных материальное положение и жилищные условия являются главным барьером, из-за которого женщины не планируют рождение детей в ближайшие 5 лет. Поэтому государство реализует различные меры, направленные на социальную поддержку молодых семей. Подготовленный проект находится в русле этой политики.