ЕС и США договорились о торговой сделке

Встреча Дональда Трампа и Урсулы фон дер Ляйен

США и Евросоюз заключили торговое соглашение по итогам встречи президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. 

Согласно достигнутым договорённостям, США введут 15-процентные пошлины на большинство товаров, поставляемых из ЕС, включая автомобили. Пошлины на сталь и алюминий останутся без изменений, подтвердил президент США.

В рамках соглашения Евросоюз обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также военную технику. Кроме того, планируется вложение $600 млрд в экономику США. Европейские рынки откроются для американских товаров без тарифных ограничений.

«Это крупнейшая сделка из всех, что были», — заявил Дональд Трамп, выразив уверенность в её взаимной выгоде. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что документ укрепляет доверие между двумя крупнейшими экономиками мира, представляющими совокупный ВВП в 44% от мирового и рынок в 800 миллионов человек.

Среди ключевых направлений сотрудничества — энергетика и высокие технологии. ЕС подтвердил намерение отказаться от российских энергоресурсов, заменив их поставками американского СПГ, нефти и ядерного топлива. Также планируются крупные закупки американских чипов для нужд европейской индустрии ИИ, что, по словам главы Еврокомиссии, усилит технологическое лидерство США и обеспечит предсказуемость для европейского бизнеса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.07.2025, 14:08
    Гость: гость

    И, что самое забавное в этой ситуации, что НИКТО даже не вспоминает такого слова как ВТО и его правила. Джентльмены просто, снова, поменяли правила. Для своих холуев. А холуи теперь сами (!) закрепили за собой обязанность платить за право быть холуями 15% и при этом всячески ублажать хозяина причем бесплатно. Мне только теперь интересно наблюдать за лицами тех, кто призывал равняться на Европу и делал из неё фетиш. Вот, он ваш фетиш, недалёкие. Цветёт и пахнет. Дерьмом. Взял и встал на колени пред господином. Вместе со всеми своими бабами, детьми, домами, титулами, яхтами, виллами, автомобилями и прочей лабудой. От Португалии до Финляндии мулы одели на себя американский хомут и встали в упряжку. Ноооо, мулы!

  4. 28.07.2025, 12:16
    Гость: Сидящий на берегу

    Выполняются сразу 4 Сверхзадачи США:
    1.Вялотекущей войной ослабляется ненавистная Россия.
    2.Таким же методом уничтожается презренная Хохляндия.
    3.Разоряется и ослабляется "конкурент" ЕС.
    4.И за все ЭТО США сказочно обогащаются.
    О чем еще можно мечтать ?И скажите мне - в своем ли уме США всерьез все это прекращать ??Вот то-то :)

  5. 28.07.2025, 11:48
    Гость: .Штурман

    Моя не понимай почему так сильно реагируют наши политики и економисты на сделку Трампа с руководством ЕС? Что в Пиндостане и в ЕС победил социализм с плановой экономикой где все решают руководство страны? Зрите в корень господа диванные експерты.
    В мире капитала решение всегда принимают капиталисты, а чиновники могут им помощь или навредить. Если капиталист не умеет считать доходы и расходы,а главное свою прибыль, то он через минуту банкрот. Поэтому гейропейский капитал 7 раз подсчитает свои убытки от ковбоя Трампа и акушерки Ур-суллы и только тогда примет решение как ему быть. Поэтому вспомните поговорку что цыплят по осени считают и раньше времени не поливайте клавиши слезами из-за того что Трамп пытается закрыть нефтегазовый кран из РФ в Гейропу.

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