ЕС и США договорились о торговой сделке

08:15 28.07.2025

США и Евросоюз заключили торговое соглашение по итогам встречи президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

Согласно достигнутым договорённостям, США введут 15-процентные пошлины на большинство товаров, поставляемых из ЕС, включая автомобили. Пошлины на сталь и алюминий останутся без изменений, подтвердил президент США.

В рамках соглашения Евросоюз обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также военную технику. Кроме того, планируется вложение $600 млрд в экономику США. Европейские рынки откроются для американских товаров без тарифных ограничений.

«Это крупнейшая сделка из всех, что были», — заявил Дональд Трамп, выразив уверенность в её взаимной выгоде. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что документ укрепляет доверие между двумя крупнейшими экономиками мира, представляющими совокупный ВВП в 44% от мирового и рынок в 800 миллионов человек.

Среди ключевых направлений сотрудничества — энергетика и высокие технологии. ЕС подтвердил намерение отказаться от российских энергоресурсов, заменив их поставками американского СПГ, нефти и ядерного топлива. Также планируются крупные закупки американских чипов для нужд европейской индустрии ИИ, что, по словам главы Еврокомиссии, усилит технологическое лидерство США и обеспечит предсказуемость для европейского бизнеса.