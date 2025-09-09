Нефтегазовые доходы бюджета за восемь месяцев снизились на 20,2%

Пресловутое импортозамещение было объявлено более 11 лет назад, а до сих пор страна живёт ценами на нефть. Великий гений дипломатии и хронический спасун России разве тогда не понимал, что запад уже в обратку не сдаст, всё будет только хуже, импортозамещение объявили, а по сути это было очередным его популизмом. Если кто-то в стране что то сделал в этом направлении, то скорее вопреки Кремлёвцам, за своё счёт и без гарантий, что власть это вообще поддержит.

Сейчас откровенно и публично сказали, что падение курса рубля (значит и новый рост цен и инфляция) это дело рук ЦБ, который исчерпал возможности эффективности высокой ставки, это прекратило помогать ЦБ извлекать прибыль за счёт перекладывания издержек на дохлую промышленность и население, даже прожженный монеторист и либерал Силуанов заявил, что высокая ставка задушила уже всю деловую активность в стране.

Сейчас ЦБ перешел к последней фазе- выворачивать карманы населения. Начало ослабления курса рубля которое происходит уже неделю- это отмашка ЦБ для нового витка роста цен и инфляции. Если бы не траты на СВО они бы ещё кое как с нефтью выкрутились. А так без вариантов. и будет у нас как в сказке, Патриций и его формат общения с электоратом: "Эй, старики и молодые, за то, что я творю добро, гоните ваши золотые, и не забудьте серебро."