Нефтегазовые доходы бюджета за восемь месяцев снизились на 20,2%

Нефтегазовые доходы бюджета России за январь-август снизились на 20,2% до 6,03 трлн руб., пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Основная причина — снижение средней цены на нефть.

Несмотря на это, поступления нефтегазовых доходов превысили базовый уровень, но есть риски дальнейшего снижения из-за ослабления ценовой конъюнктуры. Министерство финансов отмечает, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие недополученных доходов обеспечивают устойчивость бюджетной системы к колебаниям.

 

  1. 09.09.2025, 21:47
    Гость: ABCD

    Пресловутое импортозамещение было объявлено более 11 лет назад, а до сих пор страна живёт ценами на нефть. Великий гений дипломатии и хронический спасун России разве тогда не понимал, что запад уже в обратку не сдаст, всё будет только хуже, импортозамещение объявили, а по сути это было очередным его популизмом. Если кто-то в стране что то сделал в этом направлении, то скорее вопреки Кремлёвцам, за своё счёт и без гарантий, что власть это вообще поддержит.
    Сейчас откровенно и публично сказали, что падение курса рубля (значит и новый рост цен и инфляция) это дело рук ЦБ, который исчерпал возможности эффективности высокой ставки, это прекратило помогать ЦБ извлекать прибыль за счёт перекладывания издержек на дохлую промышленность и население, даже прожженный монеторист и либерал Силуанов заявил, что высокая ставка задушила уже всю деловую активность в стране.
    Сейчас ЦБ перешел к последней фазе- выворачивать карманы населения. Начало ослабления курса рубля которое происходит уже неделю- это отмашка ЦБ для нового витка роста цен и инфляции. Если бы не траты на СВО они бы ещё кое как с нефтью выкрутились. А так без вариантов. и будет у нас как в сказке, Патриций и его формат общения с электоратом: "Эй, старики и молодые, за то, что я творю добро, гоните ваши золотые, и не забудьте серебро."

  2. 09.09.2025, 21:39
    Гость: В нефтяной РФ цены на топливо растут только в трех случаях:

    1. Во всем мире цена на нефть растет - растет цена на топливо в РФ, поскольку нефтяники НЕ МОГУТ НЕСТИ УБЫТКИ.
    2. Во всем мире цена на нефть падает - растет цена на топливо в РФ, поскольку нефтяники ДОЛЖНЫ КОМПЕНСИРОВАТЬ УБЫТКИ.
    3. Во всем мире цена на нефть стоит ровно - растет цена на топливо в РФ, поскольку нефтяники отсутствие роста прибыли называют УБЫТКИ.

