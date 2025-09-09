Венгрия подпишет долгосрочный контракт на покупку газа у Запада

12:38 9.09.2025

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал подписание долгосрочного контракта на покупку газа у Запада, сообщает РИА Новости.

"Чем больше маршрутов, чем больше газа мы сможем закупать, тем в большей безопасности мы будем. Поэтому сегодня мы подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на покупку природного газа с западного направления", — написал он в соцсети.

Министр добавил, что Венгрия всегда прилагала усилия для диверсификации поставок, но в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится.