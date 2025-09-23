Решетников: нужно обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости

Министерство экономического развития РФ

Эксперимент с налогом на профессиональный доход, который действует для самозанятых с 2019 года, постепенно подходит к завершению. Чтобы не принимать решения в последний момент, обсуждать его дальнейшую судьбу нужно начинать уже сейчас, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, пишет "Интерфакс".

Сейчас в России насчитывается более 14 млн самозанятых — на 3 млн больше, чем год назад. Для них действует льготный режим: при доходах до 2,4 млн рублей в год налог составляет 4% с поступлений от физических лиц и 6% — от юридических лиц и ИП. Других обязательных платежей нет.

По словам Решетникова, уже сегодня важно решить вопросы контроля: некоторые компании используют схему с самозанятыми для подмены трудовых отношений. «Правительство обещало не менять систему 10 лет, этот срок заканчивается в 2028 году. Поэтому обсуждать новую модель нужно начинать заранее — уже к 2026 году должна быть готова концепция», — отметил министр.

Решетников также подчеркнул, что корректировки должны затронуть не только самозанятых, но и индивидуальных предпринимателей. Сейчас у ИП лимит доходов выше (до 60 млн рублей), а ставка по упрощённой системе в некоторых регионах снижена до 1%, что создаёт неравные условия для бизнеса.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что любые изменения должны быть максимально осторожными, чтобы не вынудить самозанятых уйти в тень.

  1. 23.09.2025, 22:01
    Гость: ABCD

    Понятно, у власти витает мысль о возвращении к идее налога на нищих, то есть впарить налог "само занятого" на всех безработных. Других объяснений не вижу.
    У этой власти маниакальная идея драть налоги с каждого вообще, сколько это возможно, не сколько он может дать, а всё, что они хотят содрать.
    Сейчас народ уходит в тень, и уходят массово, поскольку все видят, что никакой пользы и помощи от это банды хитрованов нет. Из под носа уплывают миллиарды в "тень". Не за горами будет принудительная регистрация "безработного" и докажи чиновникам на что живёшь, и похоже принудительное принуждение к работе там, где прикажут. С уголовной ответственностью в случае попытки соскочить.
    Народ -источник прибыли для иудейской олигархической буржуазии. И страна приватизирована ими с недрами и потрохами, и мы, как рабочий скот который к этим территориям прилагается.

  3. 23.09.2025, 20:53
    Гость: Обсуждателям.

    В вас нуждаются фабрики и заводы, поля и огороды.
    А обсуждаемые в вас не нуждаются.
    Сами себе выращивайте кусок хлеба, хватит уже сидеть на шее народа.

  4. 23.09.2025, 20:16
    Гость: будут грабить

    А,сейчас что делают? беднота и нищета продолжает множиться в богатейшей (человеческими и полезными ископаемыми)ресурсами,но зубчатым надо развалить всё?Кто-то,похоже, поставил им такую задачу+они и сами голово-руко-*опы.Клептоманы.

  5. 23.09.2025, 19:42
    Гость: тоже-врач

    И когда же вы нажрётесь? Вы гонитесь за своими копейками, а экономике нужна стабильность. Правила хозяйствования должны быть неизменными столетиями!

Все комментарии (18)
