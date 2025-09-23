Решетников: нужно обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости

15:40 23.09.2025

Эксперимент с налогом на профессиональный доход, который действует для самозанятых с 2019 года, постепенно подходит к завершению. Чтобы не принимать решения в последний момент, обсуждать его дальнейшую судьбу нужно начинать уже сейчас, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, пишет "Интерфакс".

Сейчас в России насчитывается более 14 млн самозанятых — на 3 млн больше, чем год назад. Для них действует льготный режим: при доходах до 2,4 млн рублей в год налог составляет 4% с поступлений от физических лиц и 6% — от юридических лиц и ИП. Других обязательных платежей нет.

По словам Решетникова, уже сегодня важно решить вопросы контроля: некоторые компании используют схему с самозанятыми для подмены трудовых отношений. «Правительство обещало не менять систему 10 лет, этот срок заканчивается в 2028 году. Поэтому обсуждать новую модель нужно начинать заранее — уже к 2026 году должна быть готова концепция», — отметил министр.

Решетников также подчеркнул, что корректировки должны затронуть не только самозанятых, но и индивидуальных предпринимателей. Сейчас у ИП лимит доходов выше (до 60 млн рублей), а ставка по упрощённой системе в некоторых регионах снижена до 1%, что создаёт неравные условия для бизнеса.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что любые изменения должны быть максимально осторожными, чтобы не вынудить самозанятых уйти в тень.